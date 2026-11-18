Ford sta lavorando a un nuovo pickup medio dal prezzo accessibile, un modello destinato ai mercati internazionali e nato con un obiettivo preciso, cioè contrastare l’avanzata dei cassonati economici arrivati dalla Cina. La conferma arriva direttamente dall’amministratore delegato Jim Farley, che ha annunciato la presentazione del veicolo nel corso del 2027. La gamma di pickup dell’Ovale Blu è già piuttosto ricca, con Maverick, Ranger, la Serie F e l’imminente Fathom completamente elettrico. Eppure la casa americana ha deciso di aggiungere un’ulteriore proposta. I dettagli per ora sono pochi e il modello non ha ancora un nome. Si sa però che verrà posizionato sotto il Ford Ranger, che nel frattempo si prepara a una nuova generazione. Il bersaglio sono i pickup low cost dei costruttori cinesi, che negli ultimi anni hanno conquistato quote importanti in America Latina, nel Sud Est asiatico, in Sudafrica e in Australia.

Ford: le parole di Jim Farley e la questione dei costi

Durante la presentazione dei risultati del terzo trimestre 2026, il numero uno di Ford ha spiegato la strategia senza troppi giri di parole. “Oltre a rafforzare i nostri marchi più forti, stiamo aprendo nuove strade per crescere con prezzi più accessibili. Il prossimo anno lanceremo il nostro pickup medio economico per i mercati internazionali. Prevediamo che il costo dei materiali di base per questo veicolo sarà inferiore del 20% rispetto a quello dell’attuale Ranger.”

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Farley ha poi tracciato un parallelo con quanto accaduto negli Stati Uniti. “Proprio come ha fatto Maverick in America, questo pickup è pensato per portare nuovi clienti nella gamma di veicoli commerciali Ford a livello internazionale, con una struttura dei costi che ci permette di competere, in questo caso, con i cinesi.” Il riferimento al Maverick non è casuale, visto che il piccolo cassonato ha avvicinato al marchio una clientela che prima guardava altrove.

Dove potrebbe essere prodotto il pickup economico

Sul resto il manager non si è sbilanciato. Il fatto che il nuovo arrivato debba costare meno del Ranger, però, solleva qualche interrogativo sul luogo di produzione. Ford dispone di stabilimenti in Thailandia, Sudafrica e Argentina, ma non si può escludere nemmeno la Cina. L’azienda ha già sfruttato l’esperienza della joint venture Jiangling Ford per modelli come il SUV Bronco Basecamp e il furgone elettrico Transit City, entrambi esportati anche in altri mercati.

Una strategia simile potrebbe valere per un pickup medio con motorizzazioni termiche. Tra i possibili candidati spicca il JMC Dadao, debuttato in Cina nel 2023 e poi introdotto in altri Paesi con il nome Grand Avenue. A prima vista può sembrare una copia della Serie F, ma il suo telaio a longheroni è stato sviluppato proprio con il contributo di Ford. Anche i propulsori arrivano dalla casa americana, con motori turbo sia a benzina sia diesel.

Naturalmente il design esterno potrebbe essere rivisto con pannelli della carrozzeria specifici nei punti più visibili. Partire da un modello già esistente spiegherebbe anche l’assenza di foto spia e il preavviso così ridotto rispetto al debutto commerciale previsto nel 2027. Il nodo principale riguarda le regioni in cui il nuovo pickup Ford verrà venduto, con il Nord America considerato poco probabile a causa dei dazi sulle importazioni. Il prezzo di partenza dovrebbe comunque risultare inferiore sia a quello del Ranger sia a quello del Fathom elettrico.

Fonte: TecnoAndroid