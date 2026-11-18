Migliaia di applicazioni create con Grok Build sono rimaste accessibili sul web senza login, consultabili da chiunque conoscesse l’indirizzo giusto. Fra queste ce n’erano alcune che con ogni probabilità non avrebbero mai dovuto finire sotto gli occhi di persone esterne. L’aspetto che colpisce di più riguarda la loro provenienza: secondo una ricerca condotta dalla società di sicurezza Claroc, nell’elenco figuravano anche strumenti sviluppati dai dipendenti di SpaceXSI e di X, con informazioni legate alle attività commerciali delle due aziende.

Non si tratta di un attacco informatico vero e proprio né di una violazione ottenuta forzando qualche sistema. Il problema è più semplice e allo stesso tempo più insidioso, perché nasce dal modo in cui questi programmi sono stati pubblicati e lasciati raggiungibili in rete senza alcuna barriera.

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Oltre 35.000 app aperte a chiunque

I ricercatori hanno individuato più di 43.000 indirizzi associati ad applicazioni realizzate con Grok Build, lo strumento che consente di sviluppare piccoli programmi semplicemente descrivendo all’intelligenza artificiale il risultato che si vuole ottenere. Niente codice scritto a mano, quindi, ma una richiesta in linguaggio naturale che il sistema trasforma in un’applicazione funzionante. Una comodità evidente, soprattutto per chi non ha competenze di programmazione e vuole mettere in piedi uno strumento in pochi minuti.

Proprio questa facilità d’uso, però, sembra aver avuto un rovescio della medaglia. Delle 37.571 applicazioni ancora online e sottoposte a verifica, ben 35.578 si aprivano senza chiedere alcuna forma di autenticazione. Nessuna password, nessun account da collegare, nessun controllo su chi stesse effettivamente accedendo. Parliamo della stragrande maggioranza dei progetti analizzati, un numero che lascia intuire quanto sia diffusa l’abitudine di pubblicare questi lavori senza pensare troppo a chi potrebbe consultarli.

Va detto che non tutto il materiale esposto era delicato. In molti casi si trattava di giochi, strumenti di calcolo o semplici pagine web, contenuti innocui che non creano particolari rischi anche se visibili a tutti. Il quadro cambia quando, scorrendo l’elenco, compaiono file di tutt’altra natura.

I documenti di SpaceXSI e X finiti in vista

Tra le applicazioni liberamente raggiungibili Claroc ha trovato anche documenti aziendali e dati personali che avrebbero meritato ben altre protezioni. Il caso più significativo riguarda proprio le realtà più vicine allo strumento stesso. Sono 24 le applicazioni riconducibili al personale di SpaceXSI e X, e il loro contenuto non era affatto banale.

Al loro interno comparivano un piano di inserimento pensato per un nuovo dipendente, una mappa commerciale con 594 account strategici e diverse proposte pubblicitarie. Materiale che, per sua natura, riguarda l’organizzazione interna e le relazioni con i clienti, cioè proprio quel genere di informazioni che un’azienda preferisce custodire lontano da sguardi indiscreti. Una mappa commerciale con centinaia di account considerati strategici, in particolare, offre una fotografia piuttosto dettagliata delle priorità di business di chi l’ha compilata.

Il fatto che questi strumenti siano stati costruiti con Grok Build e poi lasciati aperti mostra come anche all’interno di aziende tecnologicamente avanzate la rapidità offerta dall’intelligenza artificiale possa scontrarsi con le più elementari regole di riservatezza. Bastava conoscere l’indirizzo di una di queste 24 applicazioni per consultare il piano di inserimento, la mappa con i 594 account o le proposte pubblicitarie, senza dover superare alcun controllo di accesso.

Fonte: TecnoAndroid