I Griffin, l’episodio censurato negli USA per paura degli sponsor

Esiste un episodio censurato dei Griffin che ancora oggi resta praticamente introvabile per il pubblico americano. La puntata è stata esclusa sia dalla televisione sia dallo streaming negli Stati Uniti, e il motivo ha poco a che fare con la qualità della scrittura o con una scelta degli autori. A pesare sulla decisione è stato il timore per le possibili reazioni degli inserzionisti, una preoccupazione che ha spinto la rete a tenere quella storia lontana dal grande pubblico.

Quando la serie più irriverente trova un limite

A prima vista la vicenda può sembrare quasi paradossale. I Griffin sono da sempre sinonimo di umorismo scorretto, battute fuori dalle righe e trovate pensate apposta per far discutere. La sitcom animata ha costruito la propria identità proprio sulla provocazione, spingendosi spesso oltre ciò che altri prodotti televisivi avrebbero osato mostrare. Eppure anche una serie abituata a superare ogni confine si è ritrovata, almeno in un’occasione, davanti a una barriera che il network non ha voluto oltrepassare.

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Non si tratta di un caso isolato nel panorama dell’animazione per adulti. Anche le serie più dissacranti, quelle che fanno della satira e dell’eccesso il proprio marchio di fabbrica, finiscono talvolta per attirare l’attenzione della censura. Con la famiglia di Quahog però la cosa colpisce di più, perché lo spettatore medio è abituato a vedere praticamente qualsiasi argomento trattato con lo stesso tono sfacciato. Proprio per questo l’esclusione di un singolo episodio ha finito per incuriosire i fan, che da anni si chiedono cosa contenesse di così delicato da meritare un trattamento tanto severo.

Il peso degli inserzionisti sulla decisione della rete

Il punto centrale di tutta la faccenda sta nel ruolo giocato dagli sponsor pubblicitari. Lo stop non è arrivato per una semplice questione di gusto o per una valutazione interna sui contenuti in senso stretto. La rete ha preferito evitare qualsiasi rischio legato alle reazioni di chi acquista spazi pubblicitari durante la messa in onda, scegliendo così di non trasmettere la puntata.

È un dettaglio che racconta molto del modo in cui funziona la televisione commerciale. Gli autori possono avere tutta la libertà creativa del mondo sulla carta, ma alla fine la programmazione deve fare i conti anche con chi finanzia gli spazi. In questo caso il timore di perdere investitori o di scatenare polemiche capaci di coinvolgere i marchi associati alla serie ha avuto la meglio. Ed è così che quell’episodio dei Griffin è rimasto ai margini, nonostante facesse parte a pieno titolo di una produzione nota per non tirarsi mai indietro.

Una puntata ancora fuori dai canali ufficiali americani

Ciò che rende la storia ancora più singolare è la sua durata nel tempo. L’esclusione non si è limitata alla prima trasmissione televisiva ma si è estesa anche alle piattaforme di streaming statunitensi, dove ormai si trovano quasi tutte le stagioni delle serie più popolari. Chi negli Stati Uniti volesse recuperare l’intera sitcom attraverso i canali ufficiali si ritroverebbe quindi davanti a un vuoto preciso, una puntata che semplicemente non compare.

Questa assenza ha alimentato negli anni una certa aura di mistero attorno all’episodio censurato, trasformandolo in una sorta di oggetto di culto per gli appassionati più accaniti. Per molti si tratta di un piccolo tassello mancante nella lunga storia della serie creata intorno a Peter, Lois e al resto della famiglia. La rete, dal canto suo, ha mantenuto la propria linea e quella puntata resta tuttora esclusa dalla televisione e dallo streaming negli Stati Uniti.

Fonte: TecnoAndroid