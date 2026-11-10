Binance, il CFO Kaiser Ng lascia nove giorni dopo il maxi furto

Binance perde il suo direttore finanziario proprio nel momento più complicato della sua storia recente. A pochi giorni dal gigantesco attacco hacker che ha svuotato le casse della piattaforma di oltre 5 miliardi di euro in criptovalute, arriva infatti la conferma dell’uscita di Kaiser Ng, l’uomo che teneva in mano i conti della società. Un cambio ai vertici che, per tempistica, difficilmente poteva passare inosservato.

Gestire una perdita di queste dimensioni sarebbe già di per sé un compito enorme. Bisogna rassicurare milioni di clienti, tenere sotto controllo i movimenti dei fondi e cercare di riportare un minimo di calma su una piattaforma finita sotto i riflettori per le ragioni sbagliate. Quando a tutto questo si sommano anche complicazioni di tipo gestionale, il quadro per l’exchange si fa ancora più pesante.

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Il furto del 29 ottobre e la corsa ai prelievi

Per capire il contesto bisogna tornare al 29 ottobre, giorno in cui un gruppo di criminali informatici è riuscito a mettere le mani su asset digitali per un valore di circa 6,3 miliardi di dollari, pari a quasi 5,4 miliardi di euro. Si tratta di un colpo senza precedenti nel settore, di una portata tale da costringere Binance a una decisione drastica come la sospensione temporanea dei prelievi.

Il blocco, ovviamente, non poteva durare a lungo. E quando i rubinetti sono stati riaperti la reazione degli utenti è stata immediata. Nelle prime ore successive alla ripresa delle operazioni i clienti hanno ritirato fondi per un saldo netto equivalente a circa 3,2 miliardi di euro. Una cifra che racconta molto bene quanto possa essere fragile la fiducia quando in gioco c’è il denaro digitale. Basta un singolo episodio grave perché chi ha depositato i propri risparmi su una piattaforma decida di spostarli altrove, o almeno di metterli al riparo in attesa di tempi più tranquilli.

Il maxi furto ha quindi avuto un doppio effetto. Da una parte la perdita diretta legata all’azione degli hacker, dall’altra una vera e propria fuga di capitali da parte degli utenti, spaventati dall’accaduto e poco disposti ad aspettare per capire come si sarebbe evoluta la situazione.

L’addio di Kaiser Ng dopo nove giorni

È proprio in questo scenario così delicato che si inserisce l’uscita di Kaiser Ng. La notizia è arrivata appena nove giorni dopo l’attacco informatico, un intervallo di tempo davvero breve se si considera il peso del ruolo ricoperto. Ng era il CFO della società dal gennaio 2022 e per quasi quattro anni ha seguito da vicino la gestione finanziaria di uno degli exchange più grandi e conosciuti al mondo.

A spiegare le ragioni del passo indietro è stata Yi He, che guida l’azienda in qualità di co amministratrice delegata. Secondo quanto dichiarato dalla dirigente, Ng avrebbe deciso di lasciare Binance per dedicarsi a un nuovo progetto professionale. Una motivazione che sposta l’attenzione su una scelta personale e di carriera, senza collegamenti espliciti con quanto accaduto a fine ottobre.

Fonte: TecnoAndroid