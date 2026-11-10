Claude Code, password e token finiti su GitHub per un file locale

Password, token API e chiavi private finiti in bella vista su GitHub. È quello che sta capitando a diversi sviluppatori che lavorano con Claude Code, l’agente di programmazione di Anthropic, finito suo malgrado al centro di una vera e propria fuga di dati. Le informazioni riservate risultano consultabili all’interno di repository pubblici e l’origine del guaio non va cercata in un attacco esterno ma in un dettaglio molto più banale: il file locale che custodisce le impostazioni dello strumento. Lì dentro i comandi approvati in modo permanente vengono registrati per intero, segreti compresi.

Il tutto accade mentre l’azienda continua a spingere sullo sviluppo di modelli sempre più avanzati. Eppure il punto debole di Claude Code in questa vicenda non ha nulla a che vedere con le capacità dell’agente. Riguarda piuttosto un’abitudine molto umana, quella di concedere il via libera senza pensarci troppo, magari nel mezzo di una sessione di lavoro piena di richieste e conferme da gestire.

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Il problema nasce da un clic dato con troppa fretta

Succede un po’ come con i termini d’uso di app e servizi, accettati quasi sempre senza leggere davvero le note. Durante l’utilizzo di Claude Code l’assistente domanda spesso il permesso prima di eseguire determinati comandi. Tra le opzioni proposte c’è quella che autorizza l’operazione e allo stesso tempo evita che la domanda venga riproposta in futuro. Una scorciatoia comodissima, che molti selezionano senza soffermarsi sul tipo di permesso concesso né sulla natura dell’operazione che sta per partire.

Il meccanismo dietro le quinte è piuttosto lineare. Quando l’agente chiede l’autorizzazione per un comando di shell e l’utente sceglie di non essere più interpellato, quella scelta smette di essere una semplice risposta e si trasforma in una regola scritta. La regola viene salvata nel file .claude/settings.local.json, che risiede sul computer di chi sta programmando. Ed è proprio in questo passaggio che si è aperta una crepa nella catena di protezione dei dati.

Quando la regola conserva le credenziali in chiaro

In alcuni casi la regola viene codificata come pattern, cioè uno schema generico che descrive la tipologia di comando autorizzato senza riportarne ogni singolo elemento. Molto spesso però finisce memorizzato il comando così com’è, parola per parola. Se al suo interno compare una password o un token, quelle credenziali restano lì perfettamente leggibili, senza alcuna forma di mascheramento.

Finché il file rimane sulla macchina locale il rischio resta tutto sommato contenuto, visto che a quelle informazioni può accedere soltanto chi già utilizza quel computer. Lo scenario cambia radicalmente quando il contenuto approda online insieme al resto del progetto. A quel punto password, token API e chiavi private diventano visibili a chiunque apra il repository, ed è esattamente ciò che è emerso su GitHub con i dati sensibili di diversi sviluppatori finiti allo scoperto.

Dal canto suo Anthropic spiega nella propria documentazione che il file delle impostazioni locali di Claude Code viene aggiunto all’elenco .gitignore globale dello sviluppatore, lo strumento che di norma ne impedisce la condivisione.

Fonte: TecnoAndroid