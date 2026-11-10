Samsung Bixby agente AI: con One UI 9.5 spuntano le azioni

Samsung continua a rinnovare Bixby un passo alla volta, e con One UI 9.5 ancora in fase di sviluppo l’assistente sembra pronto a fare un salto piuttosto deciso. Le indiscrezioni più recenti parlano infatti di un’evoluzione verso il modello dell’agente AI, cioè un assistente capace di portare a termine compiti in autonomia per conto dell’utente, in modo simile a quanto già fa Gemini di Google.

L’indizio arriva da una versione recente dell’app di Bixby, che lascia intravedere una direzione nuova rispetto al passato. Per anni l’assistente di Samsung è rimasto un po’ fermo, legato a un’impostazione considerata ormai superata. L’approccio da agente gli darebbe invece molta più libertà di movimento nel gestire attività concrete senza bisogno di continui interventi manuali.

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Le nuove azioni di Bixby e il controllo lasciato agli utenti

Il cuore della novità sta in una funzione chiamata azioni, che dovrebbe comparire direttamente all’interno dell’app principale di Bixby. In pratica si tratta di compiti automatizzati che l’assistente esegue al posto dell’utente secondo le indicazioni ricevute. Durante una prova è stato chiesto a Bixby di comunicare ogni mattina alle nove il tasso di cambio tra dollaro statunitense e rupia indiana. Dopo la conferma l’azione è partita, letteralmente messa in moto dall’assistente.

Un aspetto interessante riguarda la gestione delle attività già impostate, perché chi le crea sembra mantenerne il pieno controllo. Per ogni azione sono previste le opzioni per eliminarla, metterla in pausa oppure fissarla in alto. Si ipotizza anche la presenza di una cronologia dedicata, una sorta di registro dove ritrovare quanto Bixby ha comunicato nel tempo e ripercorrere le risposte precedenti.

Trattandosi di una funzione ancora in fase di test iniziale, le reali potenzialità dell’agente AI di Bixby non sono ancora del tutto chiare. Le speculazioni però si spingono parecchio avanti e parlano della possibilità di prenotare hotel e svolgere altre operazioni simili direttamente per gli utenti. Sul fronte delle tempistiche, Samsung potrebbe rilasciare queste capacità nel corso del 2027.

Cosa è già cambiato con One UI 8.5

Per capire il percorso di Bixby conviene guardare anche a One UI 8.5, che ha già portato con sé diversi miglioramenti. All’inizio di quest’anno Samsung ha presentato nuove funzioni pensate per offrire interazioni più naturali e un controllo del dispositivo più intuitivo, con l’obiettivo di ridurre gli attriti nelle attività di tutti i giorni.

Won Joon Choi, direttore operativo della divisione MX di Samsung, ha spiegato che gli utenti non avrebbero più dovuto conoscere ogni dettaglio del proprio dispositivo per ricevere assistenza. Basta sapere cosa si sta cercando e descriverlo nel modo più chiaro possibile, poi è Bixby a occuparsi del resto. Un cambio di filosofia piuttosto netto rispetto ai comandi rigidi di qualche anno fa.

Anche le ricerche sul web hanno ricevuto qualche ritocco. Secondo Won Joon Choi, Bixby è in grado di fornire informazioni aggiornate in tempo reale quando si cercano hotel, ristoranti e molto altro. A tutto questo si aggiungono la traduzione dei contenuti mostrati sullo schermo e la capacità di comprendere richieste più complesse, già note da tempo.

La spinta verso un modello da agente AI avvicina comunque Bixby a quello che Google sta facendo con Gemini. Le funzioni viste finora in One UI 9.5 sono però ancora in una fase iniziale, e il loro debutto su larga scala viene collocato nel 2027.

Fonte: TecnoAndroid