Fallout Shelter: The Experiment, data fissata per il reality

Prime Video ha finalmente fissato la data di uscita di Fallout Shelter: The Experiment, la nuova serie che porta l’immaginario di Fallout lontano dalla finzione pura e lo trasferisce nel territorio del reality show. Un passo che pochi si sarebbero aspettati e che arriva in un momento particolare per il franchise, mentre il pubblico è ancora in attesa della terza stagione della serie principale. La piattaforma di streaming on demand sceglie così di non lasciare spazi vuoti e di tenere vivo l’interesse attorno a un marchio che negli ultimi anni ha conquistato anche chi non aveva mai preso in mano un controller.

Un reality nell’universo postapocalittico di Fallout

La particolarità di Fallout Shelter: The Experiment sta proprio nella sua natura. Non si tratta di un nuovo capitolo narrativo con attori, sceneggiature e trame da seguire episodio dopo episodio, ma di un reality show ambientato nell’universo della celebre saga videoludica postapocalittica. Una scelta che cambia completamente le carte in tavola, perché sposta l’attenzione dalla storia scritta a tavolino a un tipo di intrattenimento che vive di dinamiche reali e di persone in carne e ossa.

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Già il titolo dice parecchio sulle atmosfere in cui il programma intende muoversi. La parola Shelter in inglese significa rifugio, un concetto che per chiunque conosca anche solo vagamente la saga ha un peso enorme, mentre The Experiment richiama l’idea di un esperimento. Due elementi che, messi insieme, lasciano intuire la volontà di restare agganciati all’identità del marchio anche cambiando radicalmente formato.

Per Prime Video si tratta di un’operazione interessante anche dal punto di vista strategico. Allargare un universo narrativo attraverso generi diversi permette di intercettare un pubblico più ampio, fatto non solo di appassionati del videogioco o di spettatori conquistati dalla serie, ma anche di chi segue abitualmente i programmi di intrattenimento e i format competitivi. Il mondo di Fallout, con la sua estetica riconoscibile e il suo immaginario così forte, si presta bene a questo tipo di contaminazione.

Nel frattempo cresce l’attesa per la terza stagione di Fallout

L’annuncio della data di uscita di questo nuovo progetto non arriva in un momento qualunque. I fan stanno ancora aspettando la terza stagione di Fallout, la serie che ha portato sul piccolo schermo le atmosfere del videogioco con un riscontro notevole. In questo contesto il reality assume quasi il ruolo di ponte, un modo per mantenere alta l’attenzione sul franchise mentre la produzione principale continua il suo percorso.

Non è raro che le piattaforme di streaming scelgano di espandere i propri titoli di punta con contenuti collaterali, ma in questo caso la scelta del formato rende la cosa decisamente più curiosa. Passare da una serie di finzione costruita con cura su un mondo distopico a un reality show che ne riprende l’ambientazione è un salto che può incuriosire molto, così come può dividere chi è affezionato alla dimensione puramente narrativa della saga.

Di certo Fallout Shelter: The Experiment rappresenta un tassello in più nella costruzione di un universo che Prime Video sembra intenzionata a sfruttare su più fronti. La serie principale resta il cuore del progetto, ma accanto a lei trova ora posto un programma dal taglio completamente diverso, pensato per raccontare lo stesso mondo con un linguaggio nuovo. La piattaforma ha dunque messo nero su bianco il debutto di questo reality ambientato nell’universo della saga videoludica, che si affianca all’attesa per i nuovi episodi di Fallout.

Fonte: TecnoAndroid