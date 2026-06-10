Big Walk arriva su PlayStation Plus Essential, ma l’annuncio spiazza tutti

Big Walk arriverà su PlayStation Plus Essential a partire dal 4 agosto 2026, e la cosa curiosa è che l’annuncio è spuntato fuori dove nessuno se lo aspettava: durante un Nintendo Direct. Sì, avete letto bene. Un titolo che finirà nel catalogo gratuito del servizio Sony è stato svelato nel bel mezzo della presentazione della rivale di casa. Roba che, a prima vista, sembra quasi un errore di battitura.

Quando l’annuncio arriva dal palco sbagliato

La rivelazione è arrivata durante il Nintendo Direct del 9 giugno, e per qualche secondo c’è stato chi si è chiesto se ci fosse stato un equivoco. Nintendo Direct che parla di un gioco destinato a PlayStation Plus? Detta così suona strana, eppure è tutto vero. Niente confusione, niente refusi: Big Walk è stato presentato lì, sul palco di Nintendo, ma il suo arrivo riguarda anche gli abbonati Sony. Questo genere di sovrapposizioni non capita spesso, e quando succede fa sempre un certo effetto. Di solito ogni casa tiene i propri annunci ben separati, dentro i propri eventi, con tanto di regia e tempistiche studiate al millimetro. Vedere un titolo passare da un contesto all’altro è una di quelle piccole anomalie che vale la pena raccontare, perché spezza la routine a cui il settore ci ha abituati.

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Cosa significa per gli abbonati Essential

Per chi possiede l’abbonamento PlayStation Plus Essential, il punto pratico è semplice: dal 4 agosto 2026 Big Walk entrerà a far parte della lineup mensile dei giochi inclusi nel servizio. Un anticipo notevole rispetto alle tempistiche solite, visto che di norma i titoli del mese vengono comunicati con pochi giorni di preavviso, non con così largo margine.

L’annuncio in netto anticipo è uno degli aspetti più interessanti di tutta la faccenda. Sony tende a centellinare le informazioni, svelando i giochi gratuiti quasi all’ultimo, eppure stavolta la notizia è uscita allo scoperto con largo anticipo e per giunta da un canale insolito. Un piccolo strappo alle abitudini consolidate, che ha colto di sorpresa anche i più attenti. Per ora la data da segnare resta quella del 4 agosto 2026, giorno in cui Big Walk diventerà scaricabile per tutti gli iscritti al piano Essential. Un titolo che, indipendentemente dal modo bizzarro in cui è stato annunciato, andrà ad arricchire la selezione gratuita del mese.