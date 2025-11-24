Bethesda presenta la replica ufficiale del Pip-Boy 3000

Nel settore sempre più affollato sugli indossabili, emerge un oggetto che sembra ignorare le logiche minimaliste della tecnologia contemporanea. Mentre i grandi produttori cercano di rendere invisibili i propri dispositivi, una collaborazione tra Bethesda e The Wand Company propone l’esatto opposto. Ciò con un wearable che abbraccia l’estetica ingombrante e immaginifica della fantascienza retro. Si tratta della replica ufficiale del Pip-Boy 3000, ispirata alla saga di Fallout. Il dispositivo si inserisce così in un segmento di mercato particolare. Qui il valore non è legato alla praticità quotidiana, ma alla forza simbolica di un intero universo narrativo.

Nuovo wearable di Bethesda ispirato alla saga Fallout

Il dispositivo, a metà tra gadget da collezione e strumento funzionante, si presenta con una struttura robusta. Quest’ultima unisce una parte frontale in metallo a una scocca in plastica. Al centro della costruzione c’è un display LCD da 4 pollici, dimensione che richiama la generazione di schermi antecedente all’epoca degli smartphone compatti. Il sistema permette di selezionare l’interfaccia tradizionale in tonalità verde oppure quella tendente al giallo. Riferimento diretto alle diverse incarnazioni del Pip-Boy.

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Gran parte dell’esperienza riproduce fedelmente ciò che gli utenti hanno visto nel mondo digitale della saga. Le schermate e i menu presenti nei titoli di Fallout sono stati implementati in modo esteso. Non mancano dettagli mirati a evocare tecnologie obsolete: interferenze e distorsioni riproducono la sensazione di un vecchio tubo catodico. Un accelerometro interno, sensibile alle sollecitazioni, consente persino di “sistemare” momentaneamente l’immagine con un semplice colpo sul dispositivo.

La replica integra funzioni reali come un jack da 3,5 mm, una torcia, un orologio con sveglia e un rilevatore di radiazioni capace di misurare l’intensità delle onde radio FM. Il dispositivo riproduce, inoltre, i suoni di un contatore Geiger, ampliando il carattere scenico. Per migliorare il comfort, il cinturino utilizza un supporto in memory foam e, quando non viene indossato, lo stand dedicato permette di trasformarlo in una sorta di sveglia da comodino.

Bethesda aveva già esplorato il terreno delle repliche, ma questa nuova versione punta a una cura costruttiva più elevata. Le consegne sono previste non prima del giugno 2026. Il prezzo è fissato a 300 dollari, dettaglio che evidenzia che si tratta di un prodotto pensato per un pubblico disposto a investire per ottenere tale dispositivo. Il Pip-Boy 3000 non rappresenta un semplice gadget, ma un’unione tra la cultura videoludica e il collezionismo.