Polpi e tane impossibili: la strategia in più fasi svelata

Come fanno i polpi a infilarsi in buchi impossibili senza restare incastrati? A questa domanda prova a rispondere un recente studio pubblicato sul Journal of Experimental Biology, che descrive come questi animali riescano a far passare il proprio corpo attraverso aperture che a prima vista sembrerebbero del tutto invalicabili. Gli autori parlano di strategie in più fasi, quindi non di un gesto unico e istintivo ma di una sequenza di passaggi ben distinti. E c’è un dettaglio che rende la ricerca ancora più interessante, perché i risultati potrebbero diventare una fonte di ispirazione per i robot pensati per il soccorso e l’esplorazione.

Il punto di partenza è semplice da raccontare ma tutt’altro che banale da osservare. Chiunque abbia visto un polpo sgusciare in una fessura sa bene quanto quella scena lasci a bocca aperta. Una cosa è restare affascinati, un’altra è capire nel dettaglio cosa accade durante il passaggio. Proprio su questa differenza si concentra il lavoro dei ricercatori, che hanno voluto scomporre il movimento per vederne la logica interna.

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Un’escape room in plexiglas per studiare i polpi

Per indagare il fenomeno gli esperti hanno messo insieme alcuni esemplari e una serie di scatole di plexiglas. Detto in parole povere hanno costruito una vera e propria escape room a misura di cefalopode. L’idea ha un suo fascino quasi giocoso ma risponde a un’esigenza molto concreta. Il materiale trasparente permette infatti di seguire ogni fase dell’attraversamento senza perdere di vista l’animale, cosa che in natura sarebbe praticamente impossibile.

Questo approccio sperimentale consente di trasformare un comportamento spontaneo in qualcosa di misurabile e confrontabile. Le aperture strette diventano così una sorta di prova da superare e i molluschi si trovano a dover trovare la via d’uscita. Osservando come si muovono è possibile ricostruire la sequenza delle azioni e capire che il passaggio attraverso un foro minuscolo non avviene tutto in un colpo. Si tratta piuttosto di un processo organizzato in momenti successivi, ognuno con un ruolo preciso nel risultato finale.

È proprio questa scansione in tappe a rappresentare il cuore della scoperta. Il fatto che i polpi affrontino l’ostacolo seguendo una strategia articolata racconta molto della loro capacità di adattarsi a uno spazio ristretto. Non si limitano a spingere fino a passare ma gestiscono il proprio corpo con un metodo che gli studiosi sono riusciti a descrivere fase dopo fase.

Dalla biologia marina ai robot per il soccorso

Il lato forse più sorprendente della ricerca riguarda le sue possibili ricadute fuori dall’acqua. Capire come un animale riesca a superare aperture strette con una sequenza di movimenti così efficace può offrire spunti preziosi a chi progetta macchine destinate a muoversi in ambienti difficili. Secondo quanto emerso dallo studio i risultati potrebbero infatti ispirare lo sviluppo di robot per il soccorso e per l’esplorazione.

Il collegamento è più intuitivo di quanto sembri. Nelle operazioni di salvataggio così come nelle missioni esplorative capita spesso di dover raggiungere punti accessibili solo attraverso varchi angusti. Un dispositivo capace di imitare la strategia dei cefalopodi avrebbe in teoria maggiori possibilità di arrivare dove un mezzo rigido tradizionale si fermerebbe. La natura in questo senso diventa un manuale da consultare, e i polpi con il loro talento per sgusciare ovunque offrono un modello da cui partire.

Per ora il lavoro pubblicato sul Journal of Experimental Biology si concentra sulla descrizione del comportamento animale osservato all’interno delle scatole trasparenti. Il passaggio dalla biologia all’ingegneria è indicato dai risultati come una possibile applicazione futura, con i robot destinati al soccorso e all’esplorazione come principali candidati a beneficiare di quanto i polpi hanno mostrato nella loro singolare escape room di plexiglas.

Fonte: TecnoAndroid