Benessere digitale, spunta un quiz sulle bandiere nella beta

Google continua a mettere mano a Benessere digitale, la suite pensata per monitorare il modo in cui ogni giorno si usa il proprio dispositivo Android e per porre un freno a quelle applicazioni da cui è difficile staccarsi. Stavolta gli sviluppi in cantiere sono due e piuttosto diversi tra loro: un inatteso quiz sulle bandiere integrato nell’app e un restyling della sezione dedicata alle notifiche sul tempo di utilizzo.

Già a inizio settembre erano emersi i primi segnali di un possibile redesign espressivo per l’app, accompagnato da miglioramenti alle funzioni esistenti e da alcune novità basate sull’intelligenza artificiale. Negli ultimi giorni sono spuntati altri indizi che vanno nella stessa direzione, insieme a una sorpresa decisamente curiosa. Tutto arriva dall’analisi della versione beta 1.48.975819457 di Benessere digitale, la stessa che ha fatto intravedere la probabile dismissione di Heads Up (Guarda avanti). Va detto subito che nessuna di queste funzioni è ancora disponibile per gli utenti, nemmeno per chi ha installato la beta più recente.

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Un quiz sulle bandiere dentro Benessere digitale

La novità più bizzarra riguarda un piccolo gioco che il team di sviluppo sembra voler inserire direttamente nell’app. Si tratta di un quiz sulle bandiere che, a essere onesti, con le funzioni offerte finora dalla suite di Google non ha praticamente nulla a che vedere. Il meccanismo è semplice e immediato. A ogni round compare una bandiera accompagnata da quattro possibili risposte e bisogna indovinare a quale Paese appartiene.

L’interfaccia è essenziale ma completa. In alto a sinistra vengono mostrate le vite ancora disponibili, che all’inizio della partita sono tre. Al centro trova posto il punteggio attuale mentre sulla destra c’è il record personale da battere. Come è facile immaginare, la partita si chiude nel momento in cui le vite si esauriscono.

Notifiche del tempo di utilizzo cambia logica

Sul fronte grafico, anche la sezione Notifiche del tempo di utilizzo si prepara a ricevere il redesign espressivo che Google sta estendendo ad altre parti dell’app, con qualche miglioramento annesso. Il cambiamento più evidente riguarda il funzionamento stesso della funzione, che verrà ribaltato seguendo quanto già previsto per Timer delle app.

Oggi la schermata presenta l’intero elenco delle applicazioni installate e permette di scegliere, tramite caselle da spuntare, per quali disattivare i promemoria. Con la nuova impostazione il ragionamento sarà opposto. Comparirà una pagina dalla quale aggiungere solo le app che dovranno effettivamente mostrare gli avvisi. Per toglierle ci sarà un’icona a forma di cestino su ogni riga, utile a eliminarle una alla volta. In alternativa basterà toccare il pulsante con i tre puntini in alto a destra per rimuoverle tutte insieme in un colpo solo.

Come aggiornare l’app o entrare nel programma beta

Benessere digitale è preinstallata sui Pixel e su diversi altri dispositivi Android. Per portarla all’ultima versione disponibile è sufficiente aprire la sua pagina sul Google Play Store e premere su “Aggiorna”, nel caso in cui sia presente un aggiornamento.

Chi invece vuole provare in anteprima le funzioni destinate ad arrivare in futuro può iscriversi al programma beta dell’app attraverso la pagina dedicata e scaricare poi Benessere Digitale Beta sul proprio smartphone Android.

Fonte: TecnoAndroid