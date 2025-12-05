Batteria enorme per Vivo X300 Ultra, ultime indiscrezioni sul lancio

Le informazioni trapelate suggeriscono che Vivo stia sperimentando un modulo ad alta densità energetica, con capacità molto vicine alla soglia dei 6.000 mAh. Se confermata, si tratterebbe di una scelta ambiziosa, resa possibile dall’adozione di nuove tecnologie e di un design interno completamente riprogettato. L’obiettivo sarebbe quello di garantire non solo una durata più lunga in condizioni d’uso quotidiano, ma anche prestazioni migliori nelle sessioni video, gaming e fotografia professionale, settori su cui Vivo punta tradizionalmente con grande attenzione.

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Parallelamente, emergono dettagli anche sulla tabella di marcia. Secondo le indiscrezioni, Vivo avrebbe ormai finalizzato la fase principale di test e validazione del dispositivo, con un lancio previsto intorno al mese di aprile. La finestra temporale avrebbe senso: si inserirebbe nel solco delle precedenti generazioni e consentirebbe all’azienda di anticipare alcuni rivali che solitamente concentrano le presentazioni tra maggio e giugno.

vivo X300 Ultra, batteria più potente e non solo

Sul fronte tecnico, ci si aspetta un comparto fotografico particolarmente evoluto, con sensori di nuova generazione sviluppati in collaborazione con partner del settore. Non mancano riferimenti anche a un possibile rinnovamento delle funzioni di stabilizzazione, che potrebbero sfruttare algoritmi avanzati di intelligenza artificiale integrati nel nuovo chipset. Il dispositivo dovrebbe inoltre adottare uno schermo LTPO di ultima generazione, una luminosità di picco superiore a quella degli attuali flagship e un refresh rate variabile capace di adattarsi automaticamente al contenuto visualizzato.

Con queste premesse, Vivo sembra intenzionata a posizionare X300 Ultra come un modello in grado di spingere avanti l’intero settore, puntando su autonomia, fotografia e prestazioni premium. L’attesa è alta e, se le anticipazioni dovessero essere confermate, il prossimo flagship dell’azienda potrebbe rivelarsi una delle sorprese più interessanti del 2025.