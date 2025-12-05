Le voci attorno al nuovo Vivo X300 Ultra si stanno intensificando, e gli ultimi leak puntano i riflettori su quello che potrebbe diventare uno dei top di gamma più completi del 2025. Il dettaglio più sorprendente riguarda la batteria, che secondo le indiscrezioni potrebbe essere significativamente più grande rispetto ai modelli precedenti, portando il dispositivo su un livello di autonomia superiore agli attuali standard del mercato.
Batteria enorme per Vivo X300 Ultra, ultime indiscrezioni sul lancio
Il Vivo X300 Ultra potrebbe essere il top di gamma del 2025 dell'azienda, grazie a una batteria high-tech e un design innovativo.
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