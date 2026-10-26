Baseus Mini MagSafe Powerbank: 5000mAh e cavalletto a 28,49€

Chi usa un iPhone Pro conosce bene la difficoltà di trovare un accessorio che stia bene accanto al telefono e che funzioni davvero, senza però costare una fortuna. Baseus Mini MagSafe Powerbank nella colorazione Titanio prova a mettere d’accordo tutte queste esigenze e adesso su Amazon si trova a 28,49€, con uno sconto del 27% rispetto al prezzo precedente. Il design in alluminio richiama da vicino la gamma Pro di Apple, la batteria da 5000mAh garantisce un po’ di autonomia extra nei momenti critici e il supporto pieghevole integrato aggiunge una comodità che non tutti i concorrenti offrono.

Baseus Mini MagSafe Powerbank, piccolo fuori ma ben attrezzato dentro

La prima cosa che colpisce sono le dimensioni. Il power bank MagSafe di Baseus è più piccolo di una carta di credito e ha uno spessore di appena 0,9 cm, eppure al suo interno trova spazio una batteria da 5000mAh. Il corpo in alluminio è rivestito con una finitura soft touch in silicone che migliora la presa, mentre la tinta Titanio si sposa senza forzature con iPhone Pro e Pro Max di ultima generazione.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Sul fronte tecnico l’accessorio supporta la ricarica wireless Qi2 fino a 15W per iPhone e per i dispositivi certificati, e permette anche la ricarica cablata tramite porta USB C in contemporanea. Questo significa poter alimentare due dispositivi nello stesso momento. L’aggancio è affidato a magneti N52 Rubidium con una potenza di 3500GS, pensati per restare ben saldi sul retro del telefono anche quando lo si tiene in mano.

Poi c’è il cavalletto pieghevole in alluminio, integrato direttamente nella scocca, che torna utile durante le videochiamate o quando si guarda un contenuto in streaming. Non mancano un sistema di raffreddamento a triplo strato, studiato per tenere a bada il calore durante l’uso prolungato, e nove livelli di protezione contro sovraccarico e altri rischi legati alla ricarica.

La certificazione Qi2 assicura la compatibilità con iPhone 12, 13, 14, 15, 16 e con la nuova serie 17, ma il discorso non si ferma ai prodotti Apple. Il Baseus Mini MagSafe Powerbank funziona anche con smartphone Samsung, Xiaomi e altri modelli che supportano lo stesso standard. Nella confezione è incluso un cavo USB C da 30 cm, quindi si può sfruttare la ricarica rapida senza dover comprare altro.

Messo a confronto con alternative più blasonate come Apple MagSafe Battery Pack, il prodotto di Baseus offre materiali di livello e una dotazione completa a una cifra decisamente più accessibile. Per chi cerca un’opzione economica senza rinunciare alla qualità costruttiva rappresenta una scelta sensata.

Il prezzo su Amazon scende ancora

Il listino ufficiale del power bank MagSafe era di 68,99€ ed era già calato a 38,99€. Ora Amazon lo propone a 28,49€, con un taglio del 27% rispetto all’ultimo prezzo applicato. Si tratta di un risparmio concreto che colloca questo caricatore magnetico tra le proposte più interessanti del momento nella categoria degli accessori per smartphone.

La vendita è gestita direttamente dal Baseus Brand Store, mentre la spedizione è curata da Amazon, una combinazione che garantisce affidabilità nella consegna e assistenza diretta da parte del marchio. Il Baseus Mini MagSafe Powerbank risulta disponibile subito e raccoglie recensioni positive da parte degli utenti che lo hanno già acquistato, a conferma della bontà di un accessorio compatto e versatile proposto ora a 28,49€ invece di 38,99€.

Fonte: TecnoAndroid