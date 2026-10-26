Ponte sullo Stretto, inchiesta su pressioni alla Corte dei Conti

Un’inchiesta della Procura di Roma riporta il Ponte sullo Stretto di Messina al centro della cronaca, questa volta per un’ipotesi pesante. Secondo gli investigatori alcune persone, oggi indagate, avrebbero cercato di corrompere giudici della Corte dei Conti per condizionarne le scelte e favorire così la realizzazione della grande opera. Si tratta di presunte pressioni esercitate sull’organo chiamato a esaminare la legittimità degli atti legati al progetto, quindi su uno snodo tutt’altro che secondario nel percorso del Ponte sullo Stretto.

Proprio in questa settimana il progetto è tornato a occupare il dibattito pubblico, ma non per questioni tecniche o di cantiere. Il tema adesso riguarda i presunti tentativi di influenzare chi aveva il compito di vigilare sulla correttezza delle procedure. Ed è questo l’elemento che rende la vicenda particolarmente delicata, perché l’attenzione si sposta dall’infrastruttura in sé al modo in cui alcuni soggetti avrebbero provato a pilotarne il destino.

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Ponte sullo Stretto e le presunte pressioni sulla Corte dei Conti

Al cuore dell’indagine c’è dunque il ruolo della magistratura contabile. La Corte dei Conti, nel caso specifico, era chiamata a valutare la legittimità degli atti relativi alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. Un controllo di questo tipo rappresenta una sorta di filtro, un passaggio attraverso cui gli atti devono passare prima di poter produrre i loro effetti. Proprio per questo, secondo la ricostruzione della Procura capitolina, qualcuno avrebbe tentato di intervenire sui giudici per orientarne le decisioni nella direzione desiderata.

L’accusa, va precisato, resta per ora un’ipotesi investigativa. Gli inquirenti ritengono che gli indagati abbiano agito con l’obiettivo di influenzare l’attività dell’organo di controllo, ma si tratta di una lettura dei fatti ancora tutta da verificare nelle sedi opportune. Nessuna sentenza, nessun accertamento definitivo. Solo un quadro accusatorio che la Procura di Roma sta cercando di ricostruire con precisione e che dovrà poi reggere al vaglio dei giudici.

Cosa contestano gli inquirenti

Il punto più grave riguarda la presunta volontà di arrivare alla corruzione dei magistrati contabili. Non semplici pressioni informali, quindi, ma un vero e proprio tentativo di condizionare le scelte di chi doveva esprimersi sulla regolarità del progetto. È questa l’ipotesi che emerge dall’inchiesta e che ha fatto rimbalzare il nome del Ponte sullo Stretto ben oltre il perimetro delle discussioni su costi, tempi e fattibilità.

Gli investigatori, stando alla loro ricostruzione, ritengono che lo scopo finale fosse favorire la realizzazione dell’opera, ottenendo un esito positivo dal controllo della Corte dei Conti. In altre parole chi è finito sotto indagine avrebbe cercato di aggirare il normale funzionamento delle verifiche attraverso il contatto con i giudici contabili, puntando a orientarne il giudizio sugli atti del progetto.

Per il momento i contorni della vicenda restano quelli delineati dalla Procura di Roma, che indaga sulle presunte pressioni esercitate nei confronti della Corte dei Conti. L’ipotesi è che alcuni soggetti abbiano provato a influenzarne l’attività proprio mentre l’organo era impegnato a valutare la legittimità degli atti relativi al Ponte sullo Stretto di Messina.

Fonte: TecnoAndroid