Backup vecchi su hard disk e USB: il rischio che resta in un cassetto

Quando si cambia smartphone o computer, fare un backup è quasi automatico. File copiati su hard disk esterni, chiavette USB, vecchi SSD. Una pratica corretta, almeno in apparenza. Il problema nasce dopo: quei backup vengono dimenticati, messi in un cassetto o lasciati collegati a un PC, diventando nel tempo una delle fonti di rischio più sottovalutate.

Perché i backup offline non sono sempre sicuri

Un backup contiene spesso più dati di quanto si ricordi. Foto personali, documenti, chat esportate, password salvate nei browser, file di lavoro, scansioni di documenti. Tutto concentrato in un unico archivio, spesso non cifrato e protetto solo dall’accesso fisico al supporto.

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A differenza del cloud, questi backup non ricevono aggiornamenti né controlli di sicurezza. Restano fermi nel tempo, con dati validi e leggibili anche anni dopo, indipendentemente da quanto siano cambiate le password o le impostazioni degli account originali.

Dispositivi dimenticati e accessi non previsti

Hard disk e chiavette vengono prestati, riutilizzati o collegati a computer diversi senza troppe precauzioni. In alcuni casi finiscono in mani estranee dopo traslochi, vendite o semplici disattenzioni. Il rischio non è teorico: chi accede a un backup completo può ricostruire gran parte della vita digitale di una persona.

Anche i computer dismessi rappresentano un problema simile. Un vecchio portatile “che non si usa più” può contenere backup automatici, cartelle sincronizzate o immagini di sistema ancora perfettamente accessibili.

Il falso senso di sicurezza del dato “vecchio”

Molti pensano che un backup datato non sia più rilevante. In realtà, informazioni come documenti d’identità, foto, contatti o vecchie email restano utilizzabili per frodi, social engineering o furti di identità. Il valore del dato non scade con il tempo.

In più, i backup spesso non sono protetti da password o cifratura, perché creati in fretta o su sistemi meno recenti. Questo li rende una scorciatoia perfetta per chi cerca informazioni complete senza doverle raccogliere una per una.

Come ridurre il rischio senza rinunciare ai backup

Verificare periodicamente cosa contengono i vecchi backup è il primo passo. Eliminare quelli non più necessari e cifrare i supporti ancora utili riduce drasticamente l’esposizione. Anche conservare i dispositivi offline in luoghi sicuri e non riutilizzarli senza formattazione è una buona pratica.

Il backup resta fondamentale. Diventa un problema solo quando viene accumulato e dimenticato, trasformandosi da protezione a vulnerabilità.