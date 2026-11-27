Il telescopio spaziale Euclid dell’ESA ha confermato il quasar più lontano mai osservato, e quello che c’è dietro sta spingendo gli astronomi a ripensare il modo in cui si formano i buchi neri supermassicci. L’oggetto porta la sigla J1504+6252 ed è stato soprannominato Dún Aonghasa. La sua luce ha impiegato circa 13,1 o 13,2 miliardi di anni per raggiungere la Terra. Quando è partita, l’universo aveva appena 630 milioni di anni, più o meno il 4,6% della sua età attuale.

Il rompicapo salta fuori subito. In un’epoca così remota esisteva già un buco nero con una massa di circa 360 milioni di volte quella del Sole, e i modelli di formazione standard faticano a spiegare come sia stato possibile accumulare tanta materia in così poco tempo. Basta questa singola scoperta per riscrivere la cronologia con cui i giganti del cosmo avrebbero preso forma.

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Che cos’è un quasar e come è stato individuato Dún Aonghasa

Un quasar è il nucleo estremamente brillante di una galassia attiva, alimentato dal gas e da altro materiale che precipita a spirale dentro un buco nero supermassiccio. Silvia Belladitta, coautrice dello studio per il Max Planck Institute for Astronomy e l’INAF di Bologna, ha descritto così il fenomeno: “Mentre enormi quantità di gas, polvere e materia cadono verso il buco nero, formano un disco di accrescimento vorticoso che si riscalda fino a temperature estreme e irradia quantità enormi di energia, superando in luminosità il resto della galassia di centinaia o persino migliaia di volte”. È proprio questa luminosità fuori scala a rendere i quasar rilevabili a miliardi di anni luce di distanza.

La prima segnalazione è arrivata da Euclid durante la sua campagna di osservazione ad ampio campo. Le verifiche successive hanno coinvolto una rete di strumenti a terra e nello spazio, cioè l’Osservatorio Keck, il telescopio spaziale Hubble, il Large Binocular Telescope e il James Webb Space Telescope, che hanno contribuito a stabilire il redshift e le caratteristiche fisiche dell’oggetto. Curiosamente Euclid non era nato per cercare quasar. La sua missione principale è studiare materia oscura ed energia oscura, e Dún Aonghasa è emerso come frutto della mappatura generale del cielo, non di una ricerca mirata.

A guidare il lavoro è stato l’astronomo Julien Wolf dello European Southern Observatory, con Belladitta tra gli scienziati impegnati nelle analisi di approfondimento. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Astronomy & Astrophysics. “Appena 630 milioni di anni dopo il Big Bang questo buco nero era già cresciuto fino a circa 360 milioni di masse solari e brillava come un quasar”, ha spiegato Wolf.

Un record di redshift che mette in crisi le teorie

Con un redshift di 8,13, Dún Aonghasa è il primo quasar confermato oltre la soglia di 8. Il redshift misura quanto un’onda luminosa si è allungata viaggiando in un universo in espansione, e valori più alti corrispondono a distanze maggiori e quindi a momenti più antichi della storia cosmica. Il nuovo primato sposta indietro di circa 40 milioni di anni il record del precedente detentore.

Il vero problema però riguarda la massa. Secondo uno dei percorsi di formazione più accreditati, stelle molto grandi collassano in buchi neri di dimensioni relativamente modeste, che poi crescono un po’ alla volta inglobando gas e fondendosi tra loro. Per avere un termine di paragone, il buco nero al centro della Via Lattea pesa circa 4 milioni di masse solari. Quello di Dún Aonghasa era già circa novanta volte più pesante in un’epoca in cui l’universo aveva appena cominciato a esistere, e arrivare a 360 milioni di masse solari in 630 milioni di anni mette sotto forte pressione quei limiti.

La scoperta porta acqua a un’ipotesi alternativa, quella del collasso diretto di enormi nubi di gas in “semi” di buco nero già molto massicci, che avrebbero dato ai primi buchi neri un punto di partenza decisamente più pesante. Un solo oggetto non basta a confermare un meccanismo di formazione, ma restringe parecchio il campo dei modelli concorrenti e rende più difficile sostenere gli scenari basati esclusivamente sui resti di stelle ordinarie. Secondo i ricercatori, studiare più a fondo la galassia che ospita il quasar e l’ambiente circostante potrebbe chiarire se Dún Aonghasa sia nato in una regione insolitamente densa dell’universo primordiale oppure appartenga a una popolazione più ampia di buchi neri cresciuti a ritmi rapidissimi in quell’epoca.

Fonte: TecnoAndroid