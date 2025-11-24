Attiva CoopVoce EVO 250: giga, SMS e chiamate a 9,90€

Se stai pensando di cambiare operatore o semplicemente di avere più giga, minuti e libertà, CoopVoce propone qualcosa che potrebbe fare al caso tuo: EVO 250. È una di quelle offerte che non ha bisogno di mille clausole complicate per capire cosa stai comprando: 250 giga al mese, minuti illimitati e 1000 SMS, tutto alla massima velocità e senza sorprese. La cosa bella è che, se viaggi in Europa o nel Regno Unito, per i primi trenta giorni ogni giga che consumi è come se fossi in Italia, quindi niente pensieri su connessioni rallentate o costi extra.

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CoopVoce lancia EVO 250: 250 GB e minuti illimitati senza sorprese

Attivare EVO 250 è semplice e immediato. Puoi scegliere di mantenere il tuo numero attuale o partire con uno nuovo, decidere se ricevere la SIM fisica comodamente a casa oppure optare per la eSIM e completare tutto online senza alcun costo di consegna. Il prezzo è chiaro e trasparente: 9,90 euro al mese, più un costo di attivazione di 10 euro se scegli la spedizione a casa. E la cosa più interessante? È lo stesso prezzo per sempre, senza aumenti improvvisi o costi nascosti, proprio come piace a chi non vuole sorprese sulla bolletta.

EVO 250 non è solo un’offerta generosa di giga: è anche tecnologia che semplifica la vita. Con la rete CoopVoce hai una copertura garantita al 99,8%, connessione 4G stabile e veloce, possibilità di usare il telefono come hotspot e persino il servizio VoLTE per chiamate ad alta definizione, continuando a navigare senza interruzioni. Il rinnovo è automatico, quindi non devi preoccuparti di ricariche o scadenze, e se serve assistenza c’è sempre qualcuno disponibile 24 ore su 24 via chat, app o telefono.

Per chi è già cliente CoopVoce, passare a EVO 250 è ancora più semplice: il costo di attivazione una tantum è di 9,90 euro. E se vuoi ritirare la SIM in un punto vendita, hai oltre 900 possibilità in tutta Italia. In pratica, EVO 250 è pensato per chi vuole libertà di navigazione, semplicità di attivazione e un’offerta chiara senza vincoli o costi extra. Insomma, CoopVoce con EVO 250 prova a rendere tutto più veloce, pratico e trasparente: basta attivare la SIM, scegliere come riceverla, e sei pronto a navigare, chiamare e messaggiare senza pensieri, sia a casa sia in viaggio.