CoopVoce Evo 200 ritorna con un super regalo

L’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha da poco fatto ritornare ufficialmente una delle sue offerte mobile di rilievo. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta nota con il nome di CoopVoce Evo 200. Anche questa volta, l’offerta viene proposta ad un prezzo scontato pari a soli 7,90 euro al mese. Oltre a questo, gli utenti che la attiveranno avranno una sorpresa. Si potrà infatti ricevere 20 euro di ricarica in omaggio scegliendo il servizio di Rinnovo Facile.

CoopVoce Evo 200 ritorna disponibile con 20 euro di ricarica in omaggio

L’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha fatto ritornare la sua super offerta CoopVoce Evo 200 ma non solo. Come già accennato in apertura, infatti, questa volta l’operatore ha deciso di fare un regalo a coloro che attiveranno questa offerta. In particolare, chi attiverà l’offerta e attiverà il servizio di Rinnovo Facile potra ricevere 20 euro di ricarica in omaggio.

In questo modo, l’importo del rinnovo dell’offerta sarà prelevato da uno dei metodi di pagamento prescelto dagli utenti. L’importo di 20 euro per la ricarica in omaggio, invece, sarà caricato sul credito entro tre mesi dall’attivazione. Si tratta di un incentivo non da poco per passare all’operatore telefonico virtuale CoopVoce.

Oltre a questo, rimane il fatto che CoopVoce Evo 200 è una delle offerte mobile più sorprendenti dell’operatore virtuale. Nello specifico, l’offerta include ogni mese fino a 200 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G. Il bundle di questa offerta include poi fino a 1000 sms da inviare verso tutti i numeri e sono inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

Il costo per il rinnovo è pari a solo 7,90 euro al mese. È inoltre previsto un costo di attivazione pari a 10 euro. L’offerta in questione è rivolta ai nuovi clienti dell’operatore, compresi chi attiverà un nuovo numero e chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali.