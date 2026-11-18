Negli abissi della Zona Clarion-Clipperton esistono delle strane formazioni che a prima vista ricordano delle patate, solo che sono fatte di metallo. Una nuova ricerca ha provato a guardare dentro queste curiose patate metalliche e ha trovato qualcosa che nessuno si aspettava davvero, cioè interi ecosistemi mai osservati prima. All’interno di questi oggetti, che gli studiosi chiamano noduli polimetallici, si nascondono forme di vita sorprendenti. È una scoperta che cambia il modo di guardare a quel tratto di fondale e che porta con sé anche una preoccupazione molto concreta, perché l’estrazione in profondità potrebbe cancellare questi mondi minuscoli per sempre.

Cosa si nasconde dentro le patate metalliche della Zona Clarion-Clipperton

Il soprannome scelto per descriverli rende bene l’idea. I noduli polimetallici hanno un aspetto che li fa somigliare a dei tuberi appoggiati sul fondo del mare, ma la loro natura è tutt’altro che vegetale. Il termine stesso dice già molto, visto che indica formazioni composte da più metalli insieme. Per lungo tempo queste strutture sono state considerate soprattutto per quello che contengono dal punto di vista minerale, come se fossero semplici sassi preziosi sparsi sul fondale. La ricerca condotta nella Zona Clarion-Clipperton ha invece spostato lo sguardo altrove, concentrandosi su ciò che vive al loro interno.

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E qui arriva la parte più interessante. Dentro questi noduli gli scienziati hanno individuato ecosistemi unici, comunità di organismi che fino a oggi non erano mai state descritte. Non si parla quindi di qualche presenza isolata o di una specie occasionale finita lì per caso, ma di veri e propri sistemi viventi che trovano casa proprio in quelle che sembravano soltanto rocce metalliche. Gli abissi continuano così a dimostrarsi un ambiente molto meno vuoto di quanto si potrebbe immaginare, con angoli nascosti capaci di ospitare una vita del tutto inattesa.

Il rischio legato all’estrazione negli abissi

La scoperta ha un risvolto che va oltre la semplice curiosità scientifica. Proprio perché sono ricchi di metalli, i noduli polimetallici sono al centro dell’interesse per l’estrazione in profondità, cioè la raccolta di risorse direttamente dai fondali marini. Fino a poco tempo fa l’idea di prelevare queste formazioni poteva sembrare un’operazione che toccava soltanto materiale inerte. Oggi il quadro è diverso, perché portare via quelle patate metalliche significherebbe portare via anche gli organismi che le abitano.

Il punto è proprio questo. Se gli ecosistemi scoperti vivono all’interno dei noduli, la loro sopravvivenza dipende dalla presenza delle formazioni stesse. Rimuoverle dal fondale della Zona Clarion-Clipperton vorrebbe dire eliminare l’habitat di queste comunità e con esso le comunità stesse. Ed è per questo che la ricerca sottolinea come l’estrazione possa cancellare tali ambienti in modo definitivo, senza possibilità di tornare indietro.

Si tratta di forme di vita che fino a ieri nessuno conosceva e che rischiano di sparire quasi nello stesso momento in cui vengono scoperte. Gli abissi della Zona Clarion-Clipperton custodiscono dunque qualcosa di molto più fragile e prezioso di semplici depositi di metallo, e lo studio ha mostrato che dentro quelle strane patate metalliche si trovano interi ecosistemi mai visti prima.

Fonte: TecnoAndroid