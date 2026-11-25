Su Amazon il prezzo di ASUS Vivobook 15 F1504MA scende a 469 euro, con uno sconto del 48% rispetto agli 899 euro di listino. Si tratta di un portatile pensato per chi cerca una macchina equilibrata per lo studio e il lavoro di tutti i giorni, senza troppe pretese ma con una dotazione aggiornata. La configurazione in finitura Silver mette insieme un processore Intel di nuova generazione con NPU dedicata, 8GB di RAM, un SSD da 512GB e uno schermo Full HD IPS, il tutto racchiuso in un corpo che pesa appena 1,7 kg.

Processore Intel Core 5 320 e NPU per l’intelligenza artificiale

A muovere il laptop c’è l’Intel Core 5 Processor 320, un chip da 6 core e 6 thread con frequenza di base di 1,5 GHz che può salire fino a 4.6 GHz in modalità boost. Accanto alla CPU trova posto una NPU integrata capace di arrivare a 16 TOPS, pensata per accelerare in locale i carichi legati all’intelligenza artificiale senza dover passare dal cloud. La parte grafica è invece affidata alla soluzione integrata Intel, adatta alla navigazione, alla videoscrittura e a un multitasking leggero. Non è però la scelta giusta per il gaming o per l’editing grafico più impegnativo.

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Lo schermo è un pannello da 15.6 pollici Full HD IPS con risoluzione 1920×1080 pixel, refresh rate a 60Hz e trattamento antiriflesso. Caratteristiche che puntano più sulla leggibilità quotidiana che su una resa cromatica di livello professionale. Sul versante della memoria il computer monta 8GB di RAM DDR5 e un SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 da 512GB, una combinazione che assicura avvii veloci e una buona reattività nelle attività di ogni giorno.

Connettività, sicurezza e design del Vivobook 15

Il pacchetto di connessioni è piuttosto moderno. Il Vivobook 15 F1504MA supporta il WiFi 6 e il Bluetooth 5.2 e offre porte USB 3.2 Gen 1 sia Type C sia Type A, oltre a una USB 2.0 e a un’uscita HDMI 1.4. La tastiera ErgoSense è retroilluminata e include il tastierino numerico, comodo per chi lavora spesso con fogli di calcolo e numeri. Per accedere al sistema in pochi istanti c’è un sensore di impronte digitali, mentre la webcam HD dispone di uno shutter fisico che la copre quando non serve, un dettaglio utile per la privacy. Il comparto audio porta la firma SonicMaster ed è affiancato da un array microfonico integrato.

Lo chassis è in plastica e misura 232,5 x 359,7 x 17,9 mm per un peso di 1700 grammi. Il dispositivo arriva con Windows 11 Home già preinstallato e vanta la certificazione ENERGY STAR. Non mancano comunque alcuni limiti. Manca una GPU dedicata, il refresh rate si ferma a 60Hz e gli 8GB di memoria potrebbero risultare un po’ stretti in caso di multitasking molto intenso. Per chi ha esigenze di questo tipo, nella stessa famiglia esiste anche una variante da 16GB.

Prezzo e disponibilità su Amazon

La versione da 8GB di RAM e 512GB di SSD di ASUS Vivobook 15 F1504MA passa dunque da 899 euro a 469 euro su Amazon, con un risparmio di circa 430 euro e un taglio del 48% sul prezzo di listino. Il portatile è disponibile direttamente sulla piattaforma ed è pronto all’uso fin dalla prima accensione grazie a Windows 11 Home già installato.

Fonte: TecnoAndroid