Il nuovo Xiaomi Mijia Smart Temperature and Humidity Monitor 3 Pro si prepara a sbarcare sul mercato internazionale dopo il consueto periodo di esclusiva riservato alla Cina. Il dispositivo, che misura temperatura e umidità e soprattutto tiene d’occhio la concentrazione di CO2 negli ambienti chiusi, è comparso sul sito globale del produttore. Al momento non risulta ancora in vendita presso alcun rivenditore, almeno in Italia, ma la sua presenza sulla vetrina ufficiale lascia intendere che il debutto sia ormai una faccenda di ore più che di giorni.

Chi conosce la gamma sa che in commercio esistono già due versioni di questo piccolo monitor ambientale, una standard e una Mini. La variante Pro si distingue proprio per quel componente in più, il sensore dedicato all’anidride carbonica, che trasforma un semplice termoigrometro in uno strumento decisamente più utile per capire quando l’aria di una stanza comincia a diventare pesante.

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Un sensore Sensirion e un semaforo per l’aria di casa

Il cuore della novità è il sensore Sensirion, che lavora sfruttando il principio della conducibilità termica. Questa tecnologia consente di controllare in modo continuo la quantità di anidride carbonica presente negli spazi interni, senza bisogno di interventi da parte dell’utente. Il monitor quindi non si limita a fornire una lettura occasionale ma segue l’andamento dell’aria nel corso della giornata.

Per rendere i dati immediati anche a chi non ha familiarità con numeri e soglie, Xiaomi ha scelto un sistema di colori molto intuitivo. Il verde indica condizioni soddisfacenti, il giallo invita a prestare un po’ di attenzione e il rosso segnala che è decisamente arrivato il momento di aprire le finestre e far circolare l’aria. Una sorta di semaforo domestico che si capisce al primo sguardo.

Curiosamente si tratta praticamente dell’unico elemento colorato di tutto lo schermo. Il resto della superficie frontale è occupato quasi per intero da un display a cristalli liquidi di vecchia scuola, privo di retroilluminazione, che punta tutto sulla semplicità e sulla leggibilità piuttosto che sugli effetti speciali.

Schermo grande, tutte le informazioni in una schermata e connettività Bluetooth

Il pannello ha una diagonale di 3,6 pollici ed è circondato da cornici di appena 6,5 millimetri, una scelta che sfrutta al meglio lo spazio disponibile sul frontale. I caratteri sono belli grandi, pensati per essere letti senza fatica anche da una certa distanza, magari dal divano o dall’altra parte della scrivania. Tutto ciò che serve compare in un’unica videata, senza dover scorrere tra menu o pagine diverse. Sul display trovano posto l’ora, la data, la temperatura, il livello di umidità e naturalmente il valore della CO2. Un colpo d’occhio è sufficiente per avere il quadro completo della situazione nella stanza in cui il dispositivo è collocato.

Sul fronte della casa intelligente il nuovo Mijia supporta tutte le funzioni che ci si aspetta da un prodotto di ultima generazione della famiglia. Va però detto che la comunicazione con gli altri apparecchi domestici passa attraverso il caro vecchio Bluetooth LE. All’appello mancano invece gli standard più recenti come Thread e Matter, che su questo modello non sono presenti.

Fonte: TecnoAndroid