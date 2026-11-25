Quasi 600 kg di piccoli RAEE e circa 45 kg di batterie portatili esauste raccolti in appena due giorni. È questo il bilancio dell’iniziativa promossa da Haier Europe insieme a Erion, che il 19 e 20 ottobre 2026 ha coinvolto le sedi aziendali di Vimercate e Brugherio e anche il Factory Outlet aperto ai cittadini. Una raccolta pensata per offrire una via semplice a oggetti che finiscono spesso dimenticati in qualche angolo della casa.

La sigla RAEE indica i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, una categoria che comprende tantissimi dispositivi di uso quotidiano. Il progetto è nato dal team di Haier Italia, che ha lavorato fianco a fianco con Erion WEEE ed Erion Energy, ed è stato realizzato con il supporto di CEM Ambiente, la società pubblica che si occupa dell’igiene urbana nei Comuni del territorio. Un dettaglio non da poco riguarda le condizioni di partecipazione, perché l’iniziativa era del tutto gratuita e non legata ad alcun acquisto.

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Rifiuti speciali che restano nei cassetti

Si tratta di prodotti che quasi tutti riconoscono come rifiuti elettronici in qualche modo particolari, eppure molte persone non sanno bene dove portarli. Oppure lo sanno, ma trovano piuttosto scomodo occuparsi del corretto conferimento. Il risultato è sempre lo stesso e il vecchio frullatore, il caricabatterie rotto o la pila scarica rimangono lì dove sono.

Eppure esistono già canali stabili per disfarsi dei vecchi apparecchi, senza bisogno di aspettare un’occasione speciale come questa. Il primo è il ritiro uno contro uno, che permette di consegnare gratuitamente il dispositivo usato al venditore, fisico oppure online, da cui si compra quello nuovo. L’unica condizione è che il prodotto sia di tipo equivalente. C’è poi il sistema uno contro zero, grazie al quale i negozi di elettronica con una superficie superiore ai 400 mq sono obbligati a ritirare gratis i RAEE di dimensioni molto ridotte, cioè sotto i 25 cm, anche se il cliente non compra nulla. Per i punti vendita più piccoli, quelli sotto i 400 mq, il ritiro resta invece facoltativo.

Nella pratica però le cose vanno in modo un po’ diverso. Quando si parla di piccoli elettrodomestici l’acquisto avviene spesso d’impulso e difficilmente si ha con sé l’apparecchio che si vuole sostituire. Così il vecchio dispositivo resta in casa, archiviato in un cassetto, in cantina o in solaio, magari per anni.

A volte basta l’occasione giusta

Proprio da qui parte l’idea di Haier Italia ed Erion, che hanno voluto provare a rendere più facile lo smaltimento di questi rifiuti e, nello stesso tempo, creare un momento di maggiore consapevolezza sul tema. Avere un punto di raccolta a portata di mano, in un luogo già frequentato, toglie di mezzo buona parte delle scuse e trasforma un gesto rimandato all’infinito in qualcosa di concreto.

L’organizzazione si è divisa su due fronti. Nelle due sedi aziendali di Vimercate e Brugherio sono stati i dipendenti a portare i loro vecchi dispositivi e le batterie esauste. Il 20 ottobre, invece, la raccolta si è aperta anche all’esterno e i cittadini hanno potuto consegnare piccoli rifiuti elettronici e pile scariche direttamente al Factory Outlet di Brugherio, contribuendo così al totale di quasi 600 kg di piccoli RAEE e circa 45 kg di batterie portatili raccolti nelle due giornate.

Fonte: TecnoAndroid