Asus non presenterà nuovi smartphone per il 2026

Il produttore tech Asus ha presentato il suo ultimo smartphone circa un anno fa, ovvero il nuovo Asus Zenfone 12 Ultra. Dopo questo modello, ci si aspettava per quest’anno la presentazione ufficiale di una nuova serie di prodotti da parte dell’azienda, presumibilmente con il nome di Asus Zenfone 13. A quanto pare, però, le cose non andranno così. Sembra infatti che l’azienda abbia deciso di non presentar nessun nuovo smartphone, almeno per quest’anno.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Asus, l’azienda ha deciso di non presentare nuovi smartphone per quest’anno

A quanto pare, gli utenti in attesa di un nuovo Asus Zenfone 13 rimarranno a bocca asciutta. Come già accennato in apertura, infatti, sembra che l’azienda tech Asus abbia deciso di non presentare nuovi smartphone per il 2026. L’ultimo smartphone ad essere stato annunciato, come già detto, è stato lo scorso Asus Zenfone 12 Ultra.

Secondo quanto riportato in rete, la notizia sarebbe stata confermata dall’azienda stessa ma non solo. Asus avrebbe comunque deciso di garantire manutenzione, aggiornamenti software e servizi di garanzia per tutti i dispositivi a marchio Asus già presenti sul mercato mobile. Nel corso degli anni, Asus è entrata nel settore degli smartphone presentando sia smartphone di fascia medio-bassa sia presentando smartphone di fascia più alta. Nel corso degli anni, però, l’azienda ha deciso di concentrarsi sulla fascia top del mercato, dapprima con gli smartphone della gamma Zenfone e poi con gli smartphone della gamma ROG Phone.

Attualmente, però, il mercato degli smartphone risulta piuttosto saturo e privo di vere e proprie innovazioni e idee rivoluzionarie. Oltre a questo, c’è anche da considerare il fatto che l’azienda è impegnata anche in altri ambiti della tecnologia. L’azienda è infatti concentrata anche nella realizzazione e distribuzione di pc di rilievo e dalle prestazioni elevate.

Per il momento, comunque, è confermato che l’azienda non presenterà nuovi smartphone nel corso del 2026. Vedremo cosa ci riserverà Asus nel futuro.