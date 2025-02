Asus sta per presentare sul mercato il suo nuovo smartphone. Si tratta del Zenfone 12 Ultra, ovvero il dispositivo di punta dell’azienda. Il lancio del dispositivo è atteso per il 6 febbraio. A tal proposito, l’azienda taiwanese ha deciso di alimentare l’hype con un teaser. Quest’ultimo presenta alcuni dettagli riguardo il design e le caratteristiche tecniche. L’immagine condivisa da Asus, anche se volutamente sfocata, lascia intravedere alcune delle scelte estetiche adottate.

Asus presenta il suo nuovo Zenfone 12 Ultra

Tra gli aspetti più evidenti spiccano i bordi laterali estremamente sottili. Una scelta che enfatizza l’ampiezza del display e migliora l’esperienza visiva complessiva. Al centro della parte superiore dello schermo, inoltre, si nota un piccolo foro che ospiterà la fotocamera anteriore. Ciò conferma un approccio ormai consolidato nel settore per minimizzare l’invasività del sensore frontale.

Un dettaglio curioso riguarda il modo in cui Asus ha scelto di presentare il messaggio di lancio. La lettera “O” di “Coming Soon” è stata sostituita da un’icona che richiama un obiettivo fotografico. Tale elemento suggerisce un rinnovato focus sulle capacità fotografiche del dispositivo. Al momento, però, non ci sono conferme su particolari innovazioni. Bisognerà dunque attendere maggiori sviluppi.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, le indiscrezioni indicano che Zenfone 12 Ultra condividerà gran parte dell’hardware con l’ultima generazione di ROG Phone. Il dispositivo, probabilmente, presenterà il potente Snapdragon 8 Elite. Quest’ultimo sarà affiancato da un importante comparto fotografico. Composto da un sensore principale da 50 MP e un ultra-grandangolare da 13 MP. Inoltre, ci sarà un obiettivo macro da 5 MP. A completare il tutto, una generosa batteria da 5.800 mAh.

Secondo le indiscrezioni presentare, sembra che Asus sia intenzionata a riproporre la formula vincente che ha caratterizzato i suoi ultimi flagship. Ciò con un mix di prestazioni elevate, design ottimizzato e un comparto multimediale curato. Non resta che attendere il 6 febbraio per scoprire tutti i dettagli sul nuovo Zenfone 12 Ultra.