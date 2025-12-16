Astrobee e AI: meno calcoli, più autonomia per i robot spaziali

Capire davvero cosa significa portare l’intelligenza artificiale nello spazio non è immediato, perché spesso la raccontiamo come qualcosa di astratto, lontano, quasi teorico. E invece, per la prima volta, un sistema di controllo basato su AI è stato testato direttamente in orbita, dentro la Stazione Spaziale Internazionale, e ha funzionato. Non in simulazione, non in laboratorio, ma lassù, dove ogni errore costa caro. Il risultato arriva da un team di ricercatori della Stanford University e segna un passaggio importante nel modo in cui penseremo i robot spaziali nei prossimi anni.

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Quando l’autonomia robotica arriva in orbita

Il protagonista di questa storia è Astrobee, un piccolo robot cubico grande più o meno come un tostapane, che da tempo vive sulla ISS come una sorta di assistente volante. Astrobee si muove fluttuando nei corridoi della stazione, tra moduli abitativi, cavi, strumenti scientifici e computer ovunque. Il suo compito è supportare astronauti, fare ispezioni, monitorare ambienti e testare nuove tecnologie. Finora, però, il modo in cui pianificava i suoi movimenti era piuttosto rigido, basato su sistemi tradizionali che richiedevano molto tempo di calcolo e lasciavano poco spazio all’autonomia.

Il problema è che la Stazione Spaziale non è affatto un ambiente ordinato. È piena di ostacoli, spazi stretti, angoli complicati e oggetti che non perdonano distrazioni. Inoltre, i computer di bordo non hanno la potenza di quelli terrestri e ogni algoritmo deve essere estremamente affidabile, perché la sicurezza viene prima di tutto. Trasferire nello spazio soluzioni pensate per la Terra, semplicemente, non basta.

È qui che entra in gioco il lavoro del team guidato da Somrita Banerjee, durante il suo dottorato a Stanford. L’idea è stata quella di affiancare ai metodi di pianificazione classici un modello AI addestrato su migliaia di traiettorie già risolte. In pratica, invece di partire ogni volta da zero, il sistema riceve dall’AI un suggerimento iniziale, una traiettoria plausibile costruita sull’esperienza accumulata. Da lì, il software tradizionale rifinisce il percorso rispettando tutti i vincoli di sicurezza.

I test in orbita hanno raccontato una storia piuttosto chiara. Astrobee ha eseguito diverse traiettorie, alcune semplici, altre più complesse, come passaggi stretti o movimenti che richiedevano rotazioni precise. Nei casi più difficili, il nuovo sistema ha ridotto i tempi di pianificazione del 50–60%, senza sacrificare stabilità o sicurezza. Un risultato notevole, soprattutto considerando il contesto estremo in cui è stato ottenuto.

Perché il test di un’AI sulla ISS è un segnale chiave per le missioni future

Prima di arrivare sulla ISS, la tecnologia era stata provata a Terra al NASA Ames Research Center, usando piattaforme robotiche progettate per simulare la microgravità. Una volta nello spazio, il coinvolgimento degli astronauti è stato minimo: preparazione, avvio e chiusura dell’esperimento. Il controllo vero e proprio è rimasto a Terra, attraverso il Johnson Space Center.

Il successo di questi test ha permesso alla NASA di classificare il sistema come Technology Readiness Level 5, un riconoscimento che indica una tecnologia pronta a fare il salto verso applicazioni reali. Ed è facile capire perché questo passo conti così tanto. Più le missioni spaziali si allontaneranno dalla Terra, meno sarà possibile controllare tutto in tempo reale. A quel punto, robot capaci di decidere autonomamente non saranno un lusso, ma una necessità. E questo esperimento è uno dei segnali concreti che quella direzione non è poi così lontana.