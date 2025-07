Tostapane XIAOMI scontato del 38% su AliExpress: è da acquistare subito

Nuova opportunità di risparmio direttamente dalle pagine di AliExpress, con la presenza del tostapane Xiaomi ad un prezzo veramente molto più basso del normale, la promozione è aperta ad ogni consumatore ed offre davvero la possibilità di spendere relativamente poco sull’acquisto di un prodotto complessivamente molto valido.

Il prodotto, lanciato ufficialmente in Europa, ma difficilmente reperibile in Italia, offre un design iconico, molto classico, ma con la solita colorazione nero opaco che troviamo su quasi tutti i dispositivi Xiaomi per la casa. E’ presente una piccola lastra pensata per raccogliere direttamente le briciole, mentre sul lato si trova un pulsante con il quale gestire l’immissione (e l’estrazione) delle fette di pane da tostare. Superiormente sono presenti due fessure dove posizionare il cibo, e allo stesso tempo gli utenti possono gestire 6 differenti livelli di tostatura del pane.

AliExpress fa un regalo a tutti: sconto incredibile sul tostapane Xiaomi

Come la maggior parte dei prodotti di questo tipo il prezzo varia molto in relazione all’azienda produttrice, per quanto riguarda il tostapane Xiaomi, segnaliamo un valore iniziale di listino di 71,41 euro, che viene sapientemente ridotto da AliExpress del 38%, fino ad arrivare ad una spesa finale da sostenere pari a soli 44,25 euro. L’ordine è da effettuare subito qui.

Osservandolo meglio da vicino possiamo notare alcuni dettagli che lo differenziano e lo distinguono dagli altri modelli in commercio, in primis la presenza di una apertura molto elevata dove inserire le fette di pane (circa 35 millimetri), ciò facilita ad esempio il riscaldamento anche di toast veri e propri, non solo le fette di pane. Inoltre, è possibile piegare verso l’alto il supporto, trasformando il tostapane in un piccolo fornetto sul quale andare a riscaldare pietanze di vario genere, come ad esempio cornetti. Gli utenti interessati all’acquisto possono fare affidamento sul link inserito poco sopra.