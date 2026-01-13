Armi laser: presentata un’innovazione in Germania

Le armi laser stanno smettendo, poco alla volta, di essere una promessa lontana. Negli ultimi anni sono diventate un tema sempre più presente quando si parla di difesa e sicurezza, soprattutto in ambito navale. Settore dove le minacce cambiano rapidamente e arrivano spesso da bersagli piccoli, veloci e difficili da intercettare. In tale contesto si inserisce la scelta della Germania di spingere sull’acceleratore. A tal proposito, Rheinmetall e MBDA Deutschland hanno annunciato l’intenzione di creare una joint venture all’inizio del 2026. Ciò con l’obiettivo di sviluppare e produrre sistemi d’arma laser destinati alla Deutsche Marine. Le due aziende collaborano già dal 2019. Negli ultimi anni hanno lavorato a un dimostratore laser che è stato installato direttamente su una nave della Marina tedesca e testato in mare aperto.

Nuovo sistema di armi laser in Germania: ecco i dettagli

Conclusa tale fase, il dimostratore è stato trasferito al WTD 91 di Meppen, il centro di competenza laser delle forze armate tedesche. Qui il lavoro non si è fermato. Il sistema viene tuttora utilizzato per ulteriori test, inclusi scenari di difesa contro droni da terra. Segno che l’interesse non è limitato esclusivamente all’ambiente navale, ma guarda a un impiego più ampio e flessibile.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Un aspetto su cui Rheinmetall e MBDA insistono molto è il ruolo del laser all’interno dell’architettura di bordo. Non si parla di sostituire cannoni o missili, ma di affiancarli. Il laser diventa così un ulteriore livello di protezione, pensato per il corto e cortissimo raggio. In tal senso, il laser offre vantaggi evidenti: precisione elevata, tempi di reazione immediati e una forte riduzione della dipendenza da munizioni fisiche.

Durante le prove, uno degli elementi che ha colpito di più è stata la capacità di tracciamento. I tecnici parlano di oltre cento test di inseguimento e ingaggio. Comprese le operazioni in “cielo libero”. Una delle condizioni più complesse perché il sistema non può sfruttare riferimenti sullo sfondo per stabilizzare il fascio. Anche in tali casi, il laser è riuscito a mantenere il puntamento su bersagli piccoli a grandi distanze, arrivando a seguire oggetti di dimensioni paragonabili a una moneta da un euro. Se il programma proseguirà senza intoppi, la Marina tedesca e la Bundeswehr potrebbero presto disporre di un sistema laser pronto per l’impiego operativo.