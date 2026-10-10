Apple TV aggiunge 13 film cult come Taxi Driver e 28 Days Later

Per lungo tempo Apple TV ha seguito una strada piuttosto diversa rispetto ai grandi nomi dello streaming come Netflix, Prime Video e Disney+. Invece di inseguire la quantità, il servizio ha puntato su un catalogo contenuto e quasi interamente composto da produzioni originali. Adesso però qualcosa si muove, perché con l’aggiornamento di ottobre la piattaforma accoglie altri 13 film già usciti al cinema, tra cui veri e propri cult come Taxi Driver e 28 Days Later, inclusi nell’abbonamento senza costi aggiuntivi.

È un cambio di passo che merita attenzione, soprattutto per chi conosce bene l’identità del servizio. Fino a poco tempo fa l’offerta di Apple TV si distingueva proprio per la sua selettività, con pochi titoli scelti con cura per costruire una libreria relativamente piccola ma subito riconoscibile. Chi apriva l’app sapeva più o meno cosa aspettarsi, cioè serie e film firmati dalla casa di Cupertino e poco altro.

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Una filosofia che si fa più flessibile

L’elemento che da sempre viene apprezzato di più è la qualità generale delle produzioni, considerata mediamente superiore a quella dei concorrenti. Una reputazione costruita titolo dopo titolo, senza riempire il catalogo di contenuti tanto per fare numero. Era questa, in fondo, la promessa implicita fatta agli abbonati: meno scelta, ma una scelta curata.

Quella impostazione oggi appare un po’ meno rigida. Negli ultimi mesi il servizio ha iniziato ad aggiungere con una certa regolarità film già distribuiti nelle sale, affiancandoli alle produzioni originali che restano comunque il cuore dell’offerta. Non si tratta quindi di una rivoluzione improvvisa ma di un percorso graduale, che con il pacchetto di ottobre compie un ulteriore passo avanti.

C’è però un dettaglio da tenere presente. I nuovi arrivi non sono disponibili ovunque, dato che l’ampliamento del catalogo riguarda solo alcuni mercati. Per gli abbonati che rientrano nelle aree interessate, l’accesso a questi titoli avviene senza alcun sovrapprezzo, semplicemente come parte del normale abbonamento già attivo.

I titoli in arrivo nel catalogo di ottobre

La selezione non ha nulla di marginale, anzi. Parliamo di produzioni storiche, nomi che chiunque abbia un minimo di familiarità con il cinema ha sentito citare almeno una volta. Il fatto che Apple abbia scelto proprio film di questo calibro dice molto sul tipo di aggiunte che intende portare sulla piattaforma, coerenti con quell’immagine di qualità costruita negli anni.

Scorrendo l’elenco si parte da Taxi Driver per arrivare a Good Will Hunting, passando per American Gangster e Insomnia. Trova posto anche 28 Days Later, insieme a Black Hawk Down e Fury. Non mancano poi Tropic Thunder, The Girl with the Dragon Tattoo, Fallen e Blood Diamond, a completare un gruppo di titoli piuttosto vario per genere e atmosfere.

Si va insomma dal dramma al film di guerra, dal thriller fino alla commedia, con un ventaglio che riesce a parlare a gusti molto diversi tra loro. Per un servizio abituato a ragionare quasi esclusivamente sulle proprie produzioni, l’arrivo di 13 titoli di questo peso nello stesso mese rappresenta un segnale abbastanza chiaro della direzione intrapresa.

Fonte: TecnoAndroid