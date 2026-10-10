Ford Bronco RTR 2027: look da Raptor a partire da 43.500 euro

Chi cerca una Ford Bronco capace di farsi notare senza i consumi esagerati e il prezzo da capogiro della Raptor ha finalmente un’alternativa concreta. Si chiama Bronco RTR, appartiene al model year 2027 ed è stata svelata sei mesi fa, ma solo adesso arriva davvero sul mercato. Porta con sé una serie di aggiornamenti pensati per il fuoristrada e per l’estetica, e costa molto meno della sorella più muscolosa. Il risultato è un mezzo che nell’aspetto ricorda parecchio la Raptor ma resta su cifre decisamente più accessibili.

Ford ha confermato che la versione più semplice della Bronco RTR parte da circa 43.500 euro, esclusi i costi di consegna. La cifra definitiva per il trasporto non è ancora ufficiale, però se dovesse restare la stessa applicata ai modelli Bronco 2026, cioè circa 1.700 euro, il prezzo base salirebbe intorno ai 45.200 euro. Per chi può contare su un budget un po’ più generoso c’è anche la possibilità di ordinare una RTR completamente accessoriata, che secondo la casa americana si ferma appena sotto i 51.500 euro, sempre prima delle spese di consegna.

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Dotazione di serie e un look che non passa inosservato

Già nella configurazione standard questa Bronco pensata per le dune non si presenta affatto spoglia. Monta infatti le sospensioni specifiche HOSS 1.0 abbinate a un kit di rialzo, pneumatici da 33 pollici e cerchi beadlock da 17 pollici. Un pacchetto che basta già a darle un’aria piuttosto aggressiva, anche senza aggiungere nulla.

Chi però vuole davvero distinguersi dal resto del gruppo può puntare sul pacchetto estetico Hyper Lime. Questa opzione aggiunge vistosi dettagli color lime su cerchi, loghi e cofano, e porta lo stesso tono acceso anche dentro l’abitacolo, dove compare su diversi elementi tra cui persino le cinture di sicurezza. Difficile immaginare un modo più evidente per farsi riconoscere in mezzo al traffico o su un sentiero sterrato.

Tra le scelte disponibili figura anche il RTR Appearance Graphics Package, cioè il kit di grafiche visibile nelle immagini ufficiali del modello. Anche questo rientra tra gli optional e non fa parte della dotazione di partenza.

Il pacchetto Sasquatch e il motore 2,3 litri

La versione base della Bronco RTR probabilmente soddisferà la maggior parte degli acquirenti, ma Ford ha previsto anche qualcosa in più per chi ama spingersi lontano dall’asfalto. È possibile infatti ordinarla con il Sasquatch Package abbinato alle sospensioni RTR. Questa configurazione introduce gli ammortizzatori Fox con bypass interno HOSS 3.0, gomme da 35 pollici e un robusto paraurti anteriore modulare firmato Ford Racing, pensato per resistere agli urti più duri.

Messa a confronto con la Bronco Raptor, la RTR risulta quasi altrettanto scenografica nel design. La vera differenza però sta sotto il cofano. Al posto del potente V6 biturbo da 3,0 litri che equipaggia la Raptor, qui trova spazio il classico quattro cilindri turbo in linea da 2,3 litri già noto sulla gamma Bronco, capace di erogare 300 cavalli. Non si tratta comunque di un’unità lasciata del tutto invariata. I tecnici Ford sono intervenuti con alcune piccole modifiche, tra cui un sistema antilag pensato per migliorare la prontezza di risposta e una ventola di raffreddamento presa direttamente dalla Raptor.

Fonte: TecnoAndroid