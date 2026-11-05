Apple taglia il budget AI dei dipendenti: tetto giù del 33%

Apple ha deciso di mettere un freno all’uso dell’intelligenza artificiale da parte dei propri dipendenti, e lo sta facendo nel modo più diretto possibile, cioè riducendo i soldi a disposizione. La società di Cupertino avrebbe infatti iniziato a tagliare i budget giornalieri concessi al personale per utilizzare i modelli di AI durante l’orario di lavoro. È una scelta che può sembrare controcorrente in un periodo in cui questi strumenti vengono spinti ovunque, ma alla base c’è una questione molto concreta: i costi.

Per capire la portata della decisione bisogna partire da un dato di fatto. In certi ambiti l’intelligenza artificiale è diventata uno strumento praticamente indispensabile, perché consente di automatizzare tutte quelle operazioni ripetitive che prima richiedevano ore di lavoro manuale. Nel coding poi i risultati sono sorprendenti, visto che questi sistemi riescono a scrivere codice in pochi minuti. Il rovescio della medaglia è che un utilizzo intensivo può diventare estremamente oneroso, anche per i colossi tecnologici più ricchi del pianeta.

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Perché Apple considera queste spese insostenibili

Tra le grandi aziende del settore, Apple sarebbe arrivata alla conclusione che la spesa legata all’AI usata internamente non è più sostenibile, almeno non ai livelli raggiunti finora. Il punto è proprio questo. Quando migliaia di persone si affidano ogni giorno ai modelli di intelligenza artificiale per svolgere il proprio lavoro, la somma complessiva cresce in fretta e diventa una voce di bilancio tutt’altro che trascurabile.

Ecco perché Cupertino ha scelto di intervenire sui limiti di spesa assegnati ai singoli dipendenti. Non si parla quindi di un divieto o di una rinuncia a questi strumenti, ma di un tetto più basso entro cui muoversi. In pratica il personale potrà continuare a sfruttare l’AI, solo con una disponibilità economica giornaliera decisamente più contenuta rispetto al passato.

I tagli già decisi e quelli in arrivo

Il primo intervento sarebbe arrivato a ottobre. In quell’occasione il limite previsto per alcuni ingegneri è sceso da EUR 266 al giorno, circa 260 euro, a EUR 178, pari a circa 170 euro. Si tratta di un taglio del 33%, già piuttosto netto per chi lavora quotidianamente con questi strumenti e ne fa un uso costante nelle attività di sviluppo.

La stretta però non si sarebbe fermata lì. Per alcuni gruppi di sviluppo l’azienda starebbe valutando un’ulteriore riduzione che porterebbe il tetto giornaliero a EUR 89, vale a dire circa 85 euro. Un dimezzamento rispetto alla soglia già ritoccata a ottobre, e un terzo di quella iniziale.

Fonte: TecnoAndroid