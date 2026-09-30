Apple, John Ternus conferma: ci saranno più lanci durante l’anno

Apple si prepara a cambiare ritmo e a lanciare nuovi prodotti con una frequenza mai vista prima. Alla guida di questa trasformazione c’è John Ternus, amministratore delegato della società di Cupertino, che starebbe portando avanti una riorganizzazione interna piuttosto profonda. L’idea è accelerare lo sviluppo dei dispositivi e portarli sul mercato più spesso, rompendo con abitudini consolidate da anni.

Stando alle indiscrezioni, Ternus vorrebbe che Apple ampliasse la propria gamma di dispositivi e diventasse un’organizzazione più snella, con un’attenzione molto più marcata all’ingegneria. Tra le proposte allo studio c’è quella di affidarsi meno ai tradizionali cicli di lancio primaverili e autunnali, che da sempre scandiscono il calendario dell’azienda, per distribuire le novità lungo tutto l’anno e con tempi decisamente più rapidi. Il numero uno del gruppo avrebbe anche fatto capire che per restare competitiva nell’era dell’intelligenza artificiale la casa della mela dovrà diventare “più sperimentale”.

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Meno livelli intermedi e più responsabilità agli ingegneri

Uno dei punti centrali del piano riguarda la struttura aziendale. Ternus punterebbe a eliminare alcune posizioni di middle management, cioè quei ruoli intermedi che finiscono per separare gli ingegneri dai dirigenti di vertice. Secondo la sua visione, Apple dovrebbe assumere meno persone, chiedere di più agli ingegneri già presenti e ridurre quella che viene definita una burocrazia organizzativa eccessiva. Durante una presentazione interna avrebbe mostrato una slide con la crescita annuale del personale, sostenendo che l’azienda dovrebbe ottenere di più con meno dipendenti.

C’è poi la questione dei ricavi, tutt’altro che secondaria. La crescita del comparto servizi sta rallentando e il nuovo amministratore delegato starebbe cercando modi alternativi per generare più entrate dai prodotti già esistenti. Si sarebbe parlato anche del debutto di nuovi servizi. Sul fronte dei costi, invece, le prime riunioni di pianificazione per il 2027 avrebbero portato a incrementi di budget più contenuti rispetto a quanto previsto, a un organico sostanzialmente invariato e a una riduzione delle spese di marketing.

Tagli già in corso e ritmi di lavoro più serrati

Cambiare pratiche così radicate non sarà semplice e, secondo le stesse indiscrezioni, potrebbero volerci anni prima di vedere la trasformazione completata. Qualcosa però si sta già muovendo. Nelle ultime due settimane ci sarebbero stati allontanamenti di direttori e di responsabili dei programmi di ingegneria. A queste persone sono state concesse appena poche settimane per trovare un’altra posizione all’interno dell’azienda e chi non ci riuscirà verrà licenziato.

Altri tagli recenti hanno riguardato i team che si occupano di Siri, di Vision Pro, dello sviluppo software legato all’intelligenza artificiale e di Fitness+. Tra i dipendenti circola la convinzione che nuove riduzioni del personale possano arrivare più avanti nel corso del 2026 e nei primi mesi del 2027.

Fonte: TecnoAndroid