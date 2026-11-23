Gli utenti americani che hanno comprato un iPhone nel periodo in cui le nuove funzioni di Siri erano state annunciate ma non ancora disponibili potrebbero ricevere fino a 95 dollari per ogni dispositivo. È la cifra che si profila per chi ha aderito alla class action contro Apple per i ritardi di Apple Intelligence, una vicenda partita con l’accusa di pubblicità ingannevole e chiusa lo scorso maggio con un accordo da circa 225 milioni di euro. Ora che la scadenza per chiedere il risarcimento si avvicina, le prime stime sugli importi appaiono piuttosto favorevoli ai consumatori.

Non si tratta quindi di una causa ancora aperta né di una battaglia legale dall’esito incerto. L’intesa tra le parti è già stata raggiunta e la questione si è spostata su un piano molto più concreto, cioè quanto denaro finirà effettivamente nelle tasche di chi ha presentato domanda. La risposta dipende da diversi fattori, ma qualche numero più preciso adesso c’è.

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Quanto potrebbe arrivare per ogni iPhone

La settimana scorsa i legali che seguono la class action hanno depositato in tribunale un documento con i loro calcoli. Secondo queste stime, per ciascun iPhone ammesso al rimborso dovrebbero arrivare almeno 55 euro circa. Una cifra che potrebbe salire fino a 95 dollari, il tetto massimo fissato dall’accordo.

Il meccanismo è abbastanza semplice da capire. La somma complessiva messa a disposizione da Apple è fissa, quindi l’importo definitivo che spetterà a ogni utente cambierà in base al numero totale delle richieste valide. Più domande arrivano e più la quota individuale si riduce, mentre con meno adesioni ciascuno ottiene una fetta più ampia. Guardando alle richieste raccolte fino a questo momento, gli avvocati ritengono che il valore non dovrebbe scendere sotto la soglia minima indicata. A meno che, nelle prossime settimane, non si registri un’impennata improvvisa delle domande, ipotesi che al momento non viene considerata la più probabile.

Le promesse su Siri e il rinvio che ha scatenato la causa

Per capire da dove nasce tutto bisogna tornare alla WWDC di giugno 2024, quando Apple presentò ufficialmente Apple Intelligence. Nel video di lancio l’azienda di Cupertino mostrò una Siri profondamente rinnovata, capace di recuperare informazioni personali da email e messaggi, di riconoscere ciò che compariva sullo schermo e di svolgere una serie di operazioni direttamente all’interno delle app. Un assistente decisamente più evoluto di quello a cui gli utenti erano abituati.

Alcune di queste funzionalità erano state promesse anche in occasione del debutto degli iPhone 16, e proprio questo ha avuto un peso nella vicenda. Molti acquirenti, infatti, hanno scelto il nuovo smartphone anche contando su quelle capacità annunciate. Poi però a marzo 2025 Apple comunicò che il rilascio delle nuove funzioni di Siri avrebbe richiesto ancora tempo, senza che fossero disponibili per chi aveva già il telefono in mano.

Da lì è partita la class action, con l’accusa rivolta ad Apple di aver pubblicizzato caratteristiche che i clienti non potevano ancora utilizzare. La causa per presunta pubblicità ingannevole si è poi conclusa con l’accordo da circa 225 milioni di euro, e adesso, con la scadenza per le richieste ormai vicina, i legali stimano per ogni iPhone idoneo un risarcimento compreso tra circa 60 e 95 dollari.

Fonte: TecnoAndroid