Sul fronte della riparabilità, Apple HomeView parte decisamente col piede sbagliato. Il nuovo dispositivo per la casa è finito sul banco di lavoro di iFixit e il teardown è stato definito, senza troppi giri di parole, un disastro in tutto e per tutto. Un esito che stona parecchio, perché negli ultimi anni Apple aveva compiuto passi avanti notevoli proprio sulla facilità di intervento sui propri prodotti.

Quei progressi, a quanto pare, non vanno dati per scontati. Il caso di HomeView lo mostra con una certa chiarezza, perché le difficoltà incontrate durante lo smontaggio non si fermano a un singolo dettaglio fastidioso. Si tratta piuttosto di una lunga serie di scelte progettuali che complicano quasi ogni operazione e che, sommate tra loro, rendono il lavoro dei tecnici molto più delicato del previsto.

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Colla ovunque e una vite diversa per ogni lato

Il primo ostacolo è l’uso massiccio di colla. Non parliamo di qualche punto di adesivo messo qua e là per tenere fermo un componente, ma di una quantità tale da trasformare la rimozione delle parti in un’impresa. L’adesivo impiegato è così resistente da aver provocato la rottura di uno speaker durante la fase di disassemblaggio. Un incidente del genere, una volta applicato il solvente adatto, di solito non capita mai, tanto meno quando sul dispositivo lavorano le mani esperte del team di iFixit.

Come se non bastasse, Apple ha deciso di utilizzare viti di tipologia differente per fissare lo stesso elemento. In pratica ogni lato ha la sua vite, diversa da quella accanto. Una soluzione che costringe chiunque voglia aprire lo smart speaker a cambiare attrezzo di continuo e che trasforma un intervento potenzialmente lineare in un percorso a ostacoli. Messa insieme alla colla, questa scelta rende la riparazione di HomeView un vero incubo.

Il quadro che emerge dal teardown è quello di un prodotto difficile da aprire e ancora più complicato da rimettere in sesto. Le criticità sono tante e si alimentano a vicenda, perché ogni passaggio dello smontaggio porta con sé il rischio concreto di rovinare qualcosa. Ed è proprio su questo terreno che Apple sembra aver fatto un passo indietro rispetto al percorso seguito negli ultimi anni.

Né un piccolo iPad né un HomePod Mini

All’inizio il team aveva impostato il lavoro partendo da un’idea abbastanza logica. HomeView è composto da due elementi e l’approccio iniziale è stato trattarli come se fossero rispettivamente un piccolo iPad e un HomePod Mini, due prodotti dalla struttura interna già ben conosciuta. Almeno nelle prime fasi questo ragionamento sembrava reggere e offriva una sorta di mappa per orientarsi tra i componenti.

Lo scenario però si è rivelato impraticabile molto presto. Le soluzioni adottate da Apple collocano infatti HomeView in una categoria del tutto separata, con logiche costruttive che non ricalcano quelle dei dispositivi a cui a prima vista potrebbe somigliare. Il paragone con tablet e altoparlante è quindi caduto quasi subito, lasciando spazio a una realtà ben diversa fatta di colla in abbondanza e di componenti che si danneggiano con facilità sia durante la rimozione sia in sede di riparazione.

Fonte: TecnoAndroid