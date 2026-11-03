Apple HomeView, Spotify arriva sull’hub grazie alle app CarPlay

Apple ha scelto di lanciare HomeView, il suo nuovo hub per la casa intelligente, senza un App Store dedicato. Questo però non lo rende un dispositivo chiuso alle applicazioni esterne. HomeView può infatti eseguire alcune app audio e video di terze parti, a patto che siano compatibili con CarPlay. Ed è proprio grazie a questa soluzione che anche Spotify riesce a comparire sullo schermo del nuovo prodotto di Cupertino.

Il dettaglio non è da poco, perché in assenza di un negozio digitale interno la domanda più ovvia riguardava proprio la possibilità di ascoltare musica o guardare contenuti con servizi diversi da quelli proposti da Apple. La risposta arriva da una strada laterale ma piuttosto ingegnosa, che sfrutta un sistema già noto a chi guida un’auto compatibile.

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Come funziona Spotify su HomeView

Credits: TecnoAndroid

Il meccanismo è semplice nella sostanza. HomeView è in grado di replicare in automatico le app audio e video abilitate a CarPlay presenti su un iPhone vicino e già associato al dispositivo. Non serve alcun intervento da parte degli sviluppatori, perché le applicazioni non richiedono modifiche per funzionare sull’hub. In pratica basta che un’app supporti CarPlay sullo smartphone per diventare utilizzabile anche sul nuovo schermo domestico di Apple.

A mostrare il risultato concreto ci ha pensato Steve Troughton Smith, sviluppatore dell’app Broadcasts, che ha condiviso su Mastodon un video dedicato. Nella clip si vede come si presenta Spotify su HomeView, con la prova effettuata su una versione virtualizzata del dispositivo. Un’anteprima utile per farsi un’idea dell’aspetto che avrà il celebre servizio di streaming musicale una volta trasferito sull’hub.

Le app integrate di serie

Oltre alle applicazioni ereditate dall’iPhone, HomeView arriva con un pacchetto di app Apple preinstallate pensato per la gestione quotidiana della casa e della comunicazione. Sul fronte dell’organizzazione troviamo Sveglie, Calendario, Promemoria, Timer e Orologio mondiale, strumenti piuttosto classici ma decisamente sensati su un dispositivo destinato a restare acceso in una stanza della casa.

Per restare in contatto con gli altri ci sono FaceTime, Messaggi e Interfono, mentre Dov’è permette di localizzare dispositivi e persone. Non manca ovviamente l’app Casa, cuore di qualsiasi sistema domestico intelligente targato Apple. Completano l’elenco Musica, Podcast, Safari, Meteo e Impostazioni, per un totale di quindici applicazioni disponibili già dal primo avvio di HomeView.

Le app CarPlay disponibili e l’uscita

Il secondo gruppo riguarda invece le applicazioni che arrivano dall’iPhone grazie alla compatibilità con CarPlay. In questa categoria rientrano alcuni servizi della stessa Apple come Apple Music Classical, Apple News, Apple TV e Audiolibri. Accanto a questi trovano spazio le app audio e video di terze parti supportate, tra cui appunto Spotify, che diventa così l’esempio più evidente di come il sistema possa allargare l’offerta del dispositivo senza passare da un App Store.

Una scelta che permette all’hub di offrire fin da subito un catalogo più ampio di quello integrato, appoggiandosi interamente allo smartphone già presente in casa. Chi utilizza abitualmente un iPhone con app compatibili potrà quindi ritrovarle sullo schermo domestico senza installare nulla.

Fonte: TecnoAndroid