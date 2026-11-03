Samsung tablet pieghevole da 17 pollici: sviluppo già avviato

Samsung starebbe lavorando a un tablet pieghevole da 17 pollici, un dispositivo a metà strada tra un portatile e un tablet che potrebbe rappresentare il prossimo passo della casa coreana nel mondo dei pieghevoli. L’idea non nasce dal nulla. Galaxy Z Fold 8 Ultra sarà anche il modello di punta della gamma, ma Galaxy Z Fold 8 sembra essersi rivelato il pieghevole di maggior successo mai lanciato dall’azienda, probabilmente perché proponeva qualcosa di molto diverso rispetto al passato. Ed è proprio questa la mossa che Samsung potrebbe tentare di ripetere a breve con una categoria di prodotto completamente nuova.

Un pieghevole gigante già in fase di sviluppo

A parlarne è il leaker coreano kro, che con un post su X ha fatto sapere che il colosso sudcoreano ha già avviato i lavori su questo dispositivo da 17 pollici. Non si tratta della prima indiscrezione sul tema. Già ad agosto lo stesso informatore aveva segnalato lo sviluppo di un tablet pieghevole, senza però fornire dettagli sulla possibile tabella di marcia. All’epoca si parlava di diverse versioni del concept in lavorazione, con vari prototipi di prova, e a quanto pare negli ultimi mesi il progetto avrebbe compiuto passi avanti concreti.

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Secondo la prima segnalazione, lo schermo da 17 pollici potrebbe ripiegarsi fino a trasformarsi in un tablet da 8 pollici. Non è ancora chiaro però quale soluzione adotterà Samsung. Il pannello potrebbe piegarsi verso l’esterno, sfruttando metà della superficie quando il dispositivo è chiuso, oppure affidarsi a un display esterno come accade sui Galaxy Z Fold. In ogni caso il concetto non dovrebbe rappresentare una novità assoluta all’interno dell’azienda. Prototipi simili sono comparsi in diverse fiere di settore e le voci su un ipotetico Galaxy Z Tab circolavano già nel 2021, anche se allora si mescolavano con quello che poi si è rivelato essere Galaxy Z TriFold. Realizzare un tablet pieghevole, insomma, non dovrebbe costituire una grande sfida ingegneristica per Samsung.

Quando potrebbe arrivare Galaxy Tab Fold e i dubbi sul prezzo

Alla luce di tutto questo, non sorprenderebbe vedere il dispositivo sul mercato già il prossimo anno. I pieghevoli della casa coreana debuttano di solito a luglio, mentre la serie Galaxy Tab S arriva intorno a settembre, quindi un eventuale Galaxy Tab Fold potrebbe essere presentato insieme all’una o all’altra famiglia. Resta però un nodo cruciale, cioè capire se ci sarà davvero un pubblico disposto ad acquistarlo. Alcuni utenti su Reddit si sono mostrati interessati al progetto, soprattutto come alternativa più economica a un pieghevole a tre ante. Considerando però l’andamento recente dei prezzi dell’elettronica di consumo, uno scenario del genere appare poco probabile. Rendere pieghevole un dispositivo così grande aggiunge complessità e solleva dubbi sulla durata, oltre a far lievitare il costo finale, e oltre una certa dimensione portarlo in borsa o meno fa poca differenza rispetto a un portatile leggero.

Va detto poi che prodotti molto simili esistono già da anni. Nel 2020 Lenovo ha lanciato ThinkPad X1, presentato come il primo PC pieghevole al mondo. Aveva un display da appena 13,3 pollici, ma ha dimostrato che l’idea poteva funzionare, tanto che nel 2023 è arrivata una versione più grande da 16,3 pollici. Qualche anno dopo è stata la volta di Huawei con MateBook Fold, che oggi può contare anche su una seconda generazione. In questo caso lo schermo misura 18 o 13 pollici a seconda di come lo si utilizza, ma anche questo modello viene classificato come PC pieghevole, probabilmente perché ha un solo display interno. Huawei, stando ad alcune voci, starebbe inoltre lavorando a un tablet pieghevole che si distinguerebbe dal MateBook Fold per la presenza di due schermi anziché uno. In passato si era parlato anche di un iPad pieghevole allo studio da parte di Apple, ma queste indiscrezioni negli ultimi tempi si sono progressivamente affievolite.

Fonte: TecnoAndroid