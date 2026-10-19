App Store contro i deepfake IA: cosa cambia nella sezione 1.2

Apple ha deciso di stringere le maglie dell’App Store contro i deepfake generati con l’intelligenza artificiale, introducendo nuovi obblighi per chi sviluppa applicazioni e una presa di posizione molto più netta sulle immagini intime create senza il consenso delle persone ritratte. Il problema purtroppo non è affatto nuovo. Di storie e soprusi legati ai contenuti falsificati si discute ormai da anni e oggi basta una semplice fotografia pubblicata sui social per ritrovarsi protagonisti, del tutto inconsapevoli, di uno scatto intimo che non è mai esistito.

Le IA generative hanno cambiato radicalmente le regole del gioco. È diventato possibile ottenere foto e video di un realismo impressionante, capaci di mostrare persone nude che non hanno mai posato davanti a un obiettivo e che non hanno mai dato alcuna autorizzazione. Un fenomeno che sfugge sempre più al controllo, soprattutto perché gli strumenti per produrre questo tipo di materiale non sono confinati in qualche angolo oscuro della rete ma risultano spesso disponibili attraverso semplici applicazioni, alla portata di chiunque.

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Perché Apple ha scelto di intervenire sull’App Store

Proprio la facilità di accesso è il punto su cui l’azienda di Cupertino ha deciso di agire. Quando la tecnologia corre così veloce, il negozio digitale diventa uno dei crocevia naturali attraverso cui queste app arrivano al pubblico. Mettere mano alle regole significa quindi intervenire a monte, provando a limitare il più possibile la diffusione di contenuti che possono rovinare la vita delle persone coinvolte.

La strada scelta è piuttosto chiara. Apple ha voluto rendere più esplicite le responsabilità delle piattaforme che permettono di generare o condividere materiale tramite l’intelligenza artificiale. Non si tratta più soltanto di un richiamo generico alle buone pratiche. Chi realizza un servizio di questo tipo deve sapere con precisione cosa gli viene richiesto e quali conseguenze rischia se decide di chiudere un occhio. Una scelta che sposta in modo evidente il peso del controllo sulle spalle di chi pubblica le applicazioni, invece di lasciare tutto in mano alle verifiche successive.

Cosa prevede la nuova sezione 1.2 delle linee guida

La modifica più rilevante riguarda la sezione 1.2 delle linee guida che regolano l’App Store. Secondo il nuovo testo, le applicazioni dovranno adottare misure preventive contro la diffusione di immagini intime non consensuali, comprese quelle prodotte artificialmente. Il concetto è semplice ma importante. Non basta reagire quando il danno è già stato fatto, serve un approccio capace di anticipare il problema prima che il contenuto abbia modo di circolare.

Accanto alla prevenzione arriva poi l’obbligo di rimuovere in modo tempestivo i contenuti illeciti. Un dettaglio tutt’altro che secondario, perché quando si parla di deepfake a sfondo intimo la rapidità fa davvero la differenza. Ogni momento in cui un’immagine falsa resta visibile può trasformarsi in un danno concreto per chi ne è vittima, e la velocità di intervento diventa quindi parte integrante della tutela.

Il messaggio rivolto agli sviluppatori è inequivocabile e le conseguenze per chi ignora queste indicazioni sono pesanti. Chi non interviene rischia l’eliminazione della propria app dal negozio di Apple e nei casi più gravi la rimozione può scattare anche senza alcun preavviso.

Fonte: TecnoAndroid