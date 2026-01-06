Con la fine del 2025 arrivano anche i consueti bilanci prestazionali, e come da tradizione è AnTuTu a fornire uno spaccato interessante sullo stato dell’arte del mercato mobile. Lo staff della piattaforma di benchmark ha infatti pubblicato le classifiche ufficiali di dicembre 2025, basate sulla media dei punteggi registrati nel corso del mese e riservate esclusivamente ai dispositivi che hanno totalizzato almeno 1.000 test validi. Un dettaglio importante, perché consente di ridurre l’effetto dei picchi isolati e restituire un quadro più realistico delle prestazioni quotidiane. Il dato che emerge con maggiore chiarezza è uno: la fascia flagship è ormai entrata in una nuova era prestazionale, con valori che superano stabilmente i 3 milioni di punti e un divario sempre più netto rispetto ai segmenti inferiori.

Gli smartphone top di gamma: REDMAGIC 11 Pro in testa

A conquistare il primo posto nella classifica di dicembre è REDMAGIC 11 Pro, che fa segnare una media di 4.002.199 punti, un risultato che lo colloca come riferimento assoluto tra gli smartphone Android più potenti del momento. Un primato che non sorprende, considerando la vocazione gaming del brand e le scelte aggressive in termini di raffreddamento e gestione delle frequenze.

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Alle sue spalle troviamo iQOO 15 con 3.763.468 punti e POCO F8 Ultra con 3.755.870 punti, in un podio molto compatto che evidenzia quanto la competizione sia ormai giocata su ottimizzazioni sempre più fini. Un elemento comune ai primi quattro dispositivi in classifica è la presenza del Qualcomm Snapdragon 8 Elite 5, che si conferma il SoC di riferimento per la fascia premium di fine 2025.

Proseguendo dalla quarta alla decima posizione troviamo OnePlus 15, Vivo X300 Pro, OPPO Find X9 Pro, iQOO Neo11, OPPO Find X9, iQOO 13 e POCO F8 Pro. Una lista che restituisce bene la fotografia del mercato attuale: forte concentrazione di modelli cinesi, cicli di aggiornamento sempre più rapidi e differenze prestazionali che, pur restando misurabili, diventano meno percepibili nell’uso reale.

Fascia medio-alta: numeri solidi, ma il gap resta evidente

Scendendo nel segmento sub-flagship, AnTuTu continua a offrire una distinzione netta. A guidare la classifica troviamo POCO X7 Pro con 1.881.295 punti, seguito da OnePlus Nord 4 e POCO X6 Pro 5G. Si tratta di valori che garantiscono un’esperienza fluida e reattiva nella quasi totalità degli scenari d’uso, ma che evidenziano comunque una distanza prestazionale ormai strutturale rispetto ai top di gamma.

Dalla quarta alla decima posizione compaiono modelli come Infinix GT 20 Pro, POCO F5, HONOR 400, iQOO Z9 e Motorola Edge 60 Fusion, fino a REDMI Note 14 Pro e POCO X7. In questa fascia il benchmark diventa soprattutto uno strumento di confronto tra piattaforme, più che un indicatore diretto dell’esperienza utente.