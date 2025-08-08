OPPO Find X9

La serie OPPO Find X9 continua a far parlare di sé, con nuove indiscrezioni concentrate sul modello base, atteso al debutto in Cina a ottobre 2025. Secondo il leaker Digital Chat Station, OPPO starebbe preparando uno smartphone con caratteristiche avanzate anche nella variante più economica.

Display piatto OLED e sensore ultrasonico

Il futuro OPPO Find X9 dovrebbe adottare un display OLED piatto da 6,59 pollici con risoluzione 1.5K, scelta che segnala un equilibrio tra qualità visiva e ottimizzazione dei consumi. Il pannello integrerebbe un sensore ultrasonico 3D per le impronte digitali, soluzione che migliora la precisione e la velocità di sblocco. Il design sarebbe ulteriormente valorizzato da cornici estremamente sottili su tutti e quattro i lati, conferendo un aspetto moderno e simmetrico.

MediaTek Dimensity 9500 come motore

Secondo le informazioni diffuse su Weibo, il nuovo OPPO Find X9 sarà animato da un processore MediaTek Dimensity 9500, un chip di fascia alta che punta a garantire prestazioni elevate e consumi contenuti. La scelta di MediaTek per il modello base, anziché di Qualcomm, potrebbe essere legata a strategie di costo e differenziazione all’interno della gamma, che prevede anche versioni Pro, Plus e Ultra. Uno degli elementi più interessanti anticipati riguarda il comparto fotografico. OPPO Find X9 dovrebbe integrare una fotocamera periscopica da 50 megapixel, tecnologia solitamente riservata ai modelli premium. Questo sensore promette zoom ottico avanzato e miglioramenti nella stabilizzazione, aumentando la versatilità dello smartphone anche per gli utenti più esigenti in ambito fotografico.

Altro punto forte del dispositivo sarà l’autonomia. Il modello base della serie dovrebbe includere una batteria da circa 7.000 mAh, un valore superiore alla media anche tra i top di gamma. A supportarla ci sarebbe la ricarica wireless da 50 W, con la possibilità che quella via cavo sia ancora più veloce, sebbene al momento non sia stato comunicato un dato ufficiale. Una dotazione simile conferma l’intenzione di OPPO di offrire un’autonomia estesa senza compromettere i tempi di ricarica.

Il design del dispositivo dovrebbe prevedere una cornice metallica, che ne aumenterebbe solidità e percezione premium. Dal punto di vista software, il sistema operativo sarà ColorOS 16 basato su Android 16, garantendo un’interfaccia aggiornata e funzioni in linea con l’ultima versione del sistema Google. Anche su questo fronte, OPPO pare voler offrire un’esperienza utente di fascia alta sin dal modello di ingresso.

La serie OPPO Find X9 dovrebbe comprendere quattro varianti: base, Plus, Pro e Ultra, con differenze legate a materiali, fotocamere e processori. Il lancio ufficiale è atteso per ottobre 2025 in Cina, ma non è ancora chiaro se e quando i dispositivi raggiungeranno i mercati internazionali, tra cui l’Europa. La strategia di OPPO potrebbe variare in base alla domanda e alle tempistiche dei lanci dei competitor.