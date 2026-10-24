Antico Egitto, la prima donna re avrebbe regnato per 30 anni

Dopo circa 5.000 anni di silenzio, la storia dell’antico Egitto si arricchisce di una figura che finora era rimasta ai margini. Si tratta della prima donna re della civiltà del Nilo, una sovrana che oggi ottiene finalmente il riconoscimento che le spetta. Secondo quanto emerso, potrebbe aver governato il Paese in più di un’occasione e avrebbe mantenuto il potere per circa 30 anni, un periodo lunghissimo per qualsiasi regnante.

Il dato che colpisce di più riguarda proprio la durata. Tre decenni al vertice di uno Stato antico non sono un dettaglio da poco. Significano stabilità e capacità di tenere insieme una struttura politica complessa, oltre a una presenza costante nella vita del regno. Per una donna, in un contesto che la memoria collettiva associa quasi sempre a sovrani uomini, il quadro cambia parecchio.

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Egitto: una sovrana rimasta nell’ombra per millenni

Per molto tempo l’idea di una regina sovrana agli albori dell’Egitto è rimasta sullo sfondo, quasi un’ipotesi secondaria rispetto ai nomi più celebri. Adesso il suo ruolo viene letto in modo diverso. Non più una figura di contorno ma una vera detentrice del potere, con un titolo che la colloca allo stesso livello dei re che l’hanno preceduta e seguita.

Il punto è proprio questo. Parlare di “re” al femminile non è un gioco di parole. Indica che questa donna non avrebbe esercitato un’influenza indiretta, magari come consorte o reggente dietro le quinte, ma avrebbe occupato il trono a pieno titolo. Un riconoscimento che arriva con un ritardo enorme, visto che sono passati qualcosa come cinque millenni.

E poi c’è quell’aspetto curioso che rende la vicenda ancora più interessante. La sovrana potrebbe aver regnato più di una volta. Non un unico mandato continuo, quindi, ma forse periodi distinti alla guida del Paese. Un dettaglio che lascia intuire una storia politica movimentata e tutt’altro che lineare.

Trent’anni di potere nell’antico Egitto

Il conteggio dei 30 anni di governo merita un’attenzione particolare. Se il suo potere si è davvero distribuito su più fasi, la somma complessiva restituisce l’immagine di una figura capace di tornare al comando, o comunque di restare centrale anche nei passaggi più delicati. Non capita spesso di trovare, nelle cronache più remote, una permanenza così prolungata attribuita a una donna.

Per chi studia la storia egizia, una scoperta del genere obbliga a rimettere mano a una parte del racconto tradizionale. L’elenco dei primi sovrani, che molti davano per consolidato, si ritrova con un nome in più e con un ruolo femminile di primo piano proprio nelle fasi iniziali di quella che sarebbe diventata una delle civiltà più longeve dell’antichità.

Il titolo di prima donna re dell’antico Egitto le viene dunque attribuito dopo un’attesa di circa 5.000 anni, con un regno che potrebbe essersi ripetuto nel tempo e una permanenza al potere stimata intorno ai trent’anni.

Fonte: TecnoAndroid