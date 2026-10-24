Xbox, Helen Chiang lascia Microsoft dopo pochi mesi da primo COO

Lascia Microsoft dopo oltre due decenni Helen Chiang, la manager che solo pochi mesi fa era diventata il primo COO di Xbox nella storia della divisione. La notizia arriva da un memo interno e fissa una data precisa per l’addio: il 23 ottobre 2026. Si chiude così un percorso lungo 21 anni all’interno del colosso di Redmond, interrotto proprio quando la carriera della dirigente sembrava aver imboccato una nuova fase.

La tempistica è l’elemento che salta subito all’occhio. Il ruolo di chief operating officer per il marchio Xbox era stato creato da pochissimo, ed era stato affidato proprio a lei. Ora, a distanza di appena qualche mese, quella poltrona torna libera. Un passaggio rapido che inevitabilmente attira l’attenzione su una delle divisioni più osservate dell’intero gruppo.

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Xbox: un incarico nuovo di zecca e già da riassegnare

Per capire il peso della notizia conviene fermarsi un attimo sul significato della carica. Il COO, cioè il direttore operativo, è la figura che in un’azienda si occupa della gestione concreta delle attività quotidiane, quella che trasforma la strategia in organizzazione e processi. All’interno di Xbox questo ruolo non esisteva prima, quindi la nomina di Helen Chiang rappresentava una novità strutturale per la divisione gaming di Microsoft.

Essere la prima a ricoprire un incarico del genere significa in pratica costruirlo da zero, definirne i confini e il funzionamento. Un lavoro che di solito richiede tempo. Ed è proprio per questo che l’uscita a così breve distanza dalla creazione della posizione colpisce più di un normale avvicendamento ai vertici. La carica di COO di Xbox, appena nata, si ritrova senza la persona che avrebbe dovuto darle forma.

Il memo che ha comunicato la partenza mette nero su bianco la data del 23 ottobre come ultimo giorno della manager in azienda. Non si tratta quindi di un’uscita annunciata con largo anticipo, ma di un cambiamento che diventa operativo praticamente subito.

Ventuno anni dentro Microsoft

Il dato forse più significativo, al di là della tempistica, riguarda la durata del rapporto tra Helen Chiang e Microsoft. Ventuno anni sono un periodo lunghissimo nel settore tecnologico, dove le carriere tendono a essere molto più frammentate e i passaggi da un’azienda all’altra sono frequenti. Restare così a lungo nella stessa realtà vuol dire averne attraversato diverse stagioni, cambiamenti di leadership e trasformazioni interne.

Una permanenza del genere racconta anche un forte legame con l’organizzazione. Ed è proprio questo il motivo per cui l’addio pesa in modo particolare: non lascia una dirigente arrivata da poco, ma una figura che ha trascorso buona parte della propria vita professionale tra gli uffici del gruppo, fino ad arrivare a un ruolo di primo piano nel mondo Xbox.

La promozione a direttore operativo poteva essere letta come il punto più alto di questo lungo cammino. Invece si è trasformata nell’ultimo capitolo, durato appena qualche mese. Il 23 ottobre 2026 Helen Chiang lascerà ufficialmente Microsoft, chiudendo un’esperienza di 21 anni e lasciando vacante la posizione di primo COO di Xbox creata soltanto pochi mesi prima.

Fonte: TecnoAndroid