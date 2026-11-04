Anthropic alla SEC: l’IA che si migliora da sola forse è vicina

Tra le pagine dei documenti depositati in vista della quotazione in Borsa, Anthropic ha inserito un passaggio che rischia di pesare più di qualsiasi bilancio. L’azienda sostiene infatti di poter essere molto vicina a una soglia che fino a poco tempo fa sembrava materia da romanzo di fantascienza, quella in cui un’intelligenza artificiale contribuisce a progettare una versione più potente di sé stessa. Un’ammissione importante, finita quasi sottotraccia mentre l’attenzione generale si concentrava altrove.

Il contesto aiuta a capire perché la notizia sia scivolata via così in fretta. In questo periodo le principali realtà del settore sono sotto osservazione costante, sia sul fronte economico che su quello etico, e nel caso della società guidata dai creatori di Claude gli sguardi si sono posati soprattutto sui dati finanziari aggiornati. Quei numeri sono comparsi nella versione rivista del documento di registrazione, presentata di lunedì. Eppure tra le note a piè di pagina c’era un’altra piccola bomba, che molti non hanno nemmeno notato.

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Cosa significa miglioramento ricorsivo autonomo

Per inquadrare bene la questione conviene partire da un esempio concreto. Si pensi a un sistema in grado di dare una mano nella progettazione di un modello più capace di lui, un modello che a sua volta potrebbe rendere ancora più veloce lo sviluppo della generazione seguente. E così via, in una catena che tende ad accelerare a ogni passaggio. Questo meccanismo ha un nome ben preciso, ovvero miglioramento ricorsivo autonomo, in inglese Recursive Self Improvement, spesso abbreviato con la sigla RSI.

Il punto è che non si tratta di una speculazione teorica lanciata in un’intervista o durante una conferenza. La dichiarazione arriva da un documento ufficiale, depositato il 2 novembre 2026 presso la Securities and Exchange Commission, cioè la SEC, l’autorità statunitense che vigila sui mercati finanziari. È proprio qui, in un testo destinato a investitori e regolatori, che Anthropic ha messo nero su bianco la possibilità di trovarsi a ridosso di questa soglia. Un contesto formale, dove le parole vengono pesate con attenzione e dove certe affermazioni hanno un valore molto diverso rispetto a quelle fatte davanti a un microfono.

Il ruolo di Claude nei laboratori di Anthropic

A rendere lo scenario meno astratto c’è il modo in cui l’azienda già lavora oggi. Claude non è soltanto il prodotto che milioni di utenti conoscono come assistente conversazionale, ma anche uno strumento usato all’interno dei laboratori della società. Il modello viene impiegato per scrivere codice, analizzare i risultati degli esperimenti, preparare i dati destinati all’addestramento ed eseguire le valutazioni sulle prestazioni. Attività che fino a non molto tempo fa erano svolte interamente da persone in carne e ossa.

La conseguenza è abbastanza evidente. Ogni nuova generazione del modello finisce per partecipare allo sviluppo di quella successiva, e in questo modo si alleggerisce il carico di lavoro sulle spalle dei ricercatori. Non siamo ancora davanti a un’intelligenza artificiale che si costruisce da sola dall’inizio alla fine, ma il meccanismo descritto dal miglioramento ricorsivo autonomo trova già una sua prima forma concreta nella routine quotidiana di Anthropic. Il sistema di oggi aiuta a creare quello di domani, e quello di domani potrebbe velocizzare ulteriormente il processo.

È per questo che il passaggio contenuto nel documento consegnato alla SEC merita di essere letto con attenzione. Anthropic non parla di un traguardo lontano decenni, ma di una soglia a cui potrebbe essere molto vicina, mentre già oggi Claude scrive codice, prepara dati e valuta risultati contribuendo allo sviluppo dei propri successori e riducendo il lavoro necessario ai ricercatori.

Fonte: TecnoAndroid