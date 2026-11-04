Phantom Blade Zero supera 4 milioni di copie in sole 72 ore

Il debutto di Phantom Blade Zero ha superato ogni aspettativa. L’action firmato S-GAME ha infatti oltrepassato quota 4 milioni di copie vendute nelle prime 72 ore sul mercato, un traguardo raggiunto in appena tre giorni che racconta meglio di qualsiasi slogan quanto fosse atteso questo titolo. Il dato arriva direttamente dallo studio di sviluppo, che ha voluto condividere con il pubblico i numeri di un lancio a dir poco travolgente.

Non si tratta di una cifra qualunque. Totalizzare un volume simile in un arco di tempo così breve significa intercettare subito una platea enorme, senza bisogno di lunghe settimane di passaparola per ingranare. E la reazione della community sembra andare proprio in questa direzione, con un entusiasmo che si è tradotto quasi immediatamente in acquisti concreti.

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Un mix di Wuxia e combattimenti frenetici

Gran parte del fascino di Phantom Blade Zero sta nella sua identità, piuttosto riconoscibile anche a un primo sguardo. Il gioco pesca a piene mani dalla tradizione del Wuxia, il filone narrativo legato alle arti marziali e agli eroi erranti che da sempre accompagna l’immaginario cinese, e lo fonde con un sistema di scontri rapido e incalzante. I combattimenti sono infatti frenetici, pensati per tenere alta la tensione a ogni duello e per premiare riflessi pronti e un certo gusto per lo spettacolo.

Su questa base si innesta poi lo stile che lo sviluppatore ha battezzato Kungfupunk. Già il nome lascia intuire l’idea di fondo, ovvero l’unione tra l’eleganza del kung fu e un’estetica più ruvida e moderna. Una combinazione considerata innovativa, capace di dare al progetto un volto proprio e di distinguerlo in un panorama affollato di produzioni d’azione. Probabilmente è proprio questa miscela, insieme alla promessa di un gameplay adrenalinico, ad aver convinto così tanti giocatori a mettere mano al portafoglio fin dal primo giorno.

Pregi, difetti e un pubblico che ha risposto presente

Come ogni opera ambiziosa, anche questo action ha i suoi punti di forza e qualche aspetto meno riuscito. In sede di recensione ne sono stati messi in evidenza i pregi, ma non sono mancate le osservazioni sui difetti, segno di un’esperienza che non è perfetta pur avendo parecchio da offrire. Un bilancio equilibrato, insomma, che non ha però frenato in alcun modo la corsa commerciale del titolo.

Anzi, i numeri dicono l’esatto contrario. Il riscontro ottenuto presso gli appassionati è stato entusiasta e le vendite lo confermano in modo piuttosto netto. Oltre 4 milioni di copie in 72 ore rappresentano un risultato che pochi giochi riescono a toccare all’esordio, soprattutto quando propongono un’impronta stilistica così marcata e lontana dalle formule più battute.

Per S-GAME si tratta quindi di un lancio che va ben oltre le speranze più ottimistiche. Lo studio ha ufficializzato i dati attraverso un annuncio dedicato, sottolineando come Phantom Blade Zero abbia raggiunto e superato la soglia dei 4 milioni di unità vendute nei suoi primi tre giorni di disponibilità, grazie a un’accoglienza calorosa da parte della community che si è stretta attorno al gioco sin dalle prime ore dopo l’uscita.

Fonte: TecnoAndroid