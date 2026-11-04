Xiaomi HyperOS 4 con Android 17: via al rilascio, ecco i modelli

Xiaomi ha avviato la distribuzione globale di HyperOS 4 insieme ad Android 17 e ha pubblicato la tabella di marcia ufficiale dell’aggiornamento. Diversi smartphone e tablet a marchio Xiaomi, REDMI e POCO stanno già ricevendo la nuova versione stabile, mentre per altri modelli l’attesa si protrarrà fino a dicembre.

Il nuovo sistema era stato presentato la scorsa estate, con una versione beta aperta a numerosi dispositivi. A qualche mese di distanza il produttore cinese passa alla release definitiva, annunciata attraverso i propri canali social ufficiali. Su alcuni modelli il pacchetto è già disponibile, come nel caso di POCO F8 Pro con la versione 4.0.2.0.XPKMIXM, mentre per altri si tratta di attendere poche ore. Il rilascio procede comunque in modo graduale, quindi potrebbero servire alcuni giorni prima che arrivi su tutti.

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La tabella di marcia di HyperOS 4 tra novembre e dicembre

La prima ondata, prevista per l’inizio di novembre, coinvolge Xiaomi 17 e Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone powered by Xiaomi, Xiaomi 17T e 17T Pro, Xiaomi 15 e 15 Ultra. Sul fronte POCO toccherà a POCO F8 Ultra, F8 Pro e F8 Pro Max, POCO X8 e X8 Pro, POCO M8 e M8 Pro, POCO C95 Pro e POCO C85. Per la famiglia REDMI la lista comprende REDMI Note 17 e Note 17 5G, Note 17 Pro 5G, Note 15 Pro Max 5G, Note 15 e Note 15 5G, Note 15 Pro, Note 15 Pro 5G e Note 15 Pro+ 5G, oltre a REDMI 17 e 17 5G, REDMI 17C 5G, REDMI 15C e 15C 5G. Tra i tablet ci sono Xiaomi Pad 8 e Xiaomi Pad 8 Pro.

Verso la metà di novembre sarà il turno di Xiaomi 15T e 15T Pro, POCO F9 Ultra, POCO F9 Pro, POCO F7 Ultra, POCO F7 Pro e POCO X7 Pro. Sul versante tablet arriveranno Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro, Xiaomi Pad Mini, REDMI Pad 2 Pro e Pad 2 Pro 5G, POCO Pad X1 e POCO Pad M1.

A partire da dicembre 2026 l’aggiornamento raggiungerà Xiaomi MIX Flip, Xiaomi 14 e 14 Ultra, Xiaomi 14T e 14T Pro, Xiaomi 13 e 13 Pro, Xiaomi 13T e 13T Pro. Seguiranno REDMI Note 14 e Note 14 5G, Note 14 Pro, Note 14 Pro 5G e Note 14 Pro+ 5G, REDMI 15 e 15 5G, REDMI 14S e REDMI A7 Pro. Per POCO sono in programma POCO F6 e F6 Pro, POCO X8s, POCO X7, POCO X6 Pro, POCO M8s 5G, POCO M7 e POCO C81 Pro. Chiudono l’elenco Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, REDMI Pad 2 e Pad 2 4G, REDMI Pad 2 9.7 e 9.7 4G e POCO Pad C1.

Prestazioni, interfaccia e intelligenza artificiale: cosa cambia

Le novità sono parecchie, anche se alcune potrebbero variare da un dispositivo all’altro. Xiaomi ha eliminato parti del vecchio codice e riscritto componenti centrali del sistema con un linguaggio di programmazione più efficiente. La gestione della RAM sfrutta ora un precaricamento basato sull’intelligenza artificiale, capace di apprendere quanta memoria serve a ogni app all’avvio e di eseguire la deframmentazione in anticipo invece di aspettare il momento dell’allocazione. Il risultato sono meno cali di frame rate, aperture delle applicazioni più rapide e una migliore efficienza energetica. Secondo il produttore, lo stesso dispositivo dispone del 33% di memoria libera in più dopo otto ore di utilizzo continuativo rispetto a HyperOS 3.

Sul piano estetico spicca Soft Light Glass, un effetto che unisce luce diffusa, sfumature e strati traslucidi, con animazioni dinamiche che reagiscono ad azioni come il riordino delle icone nella schermata iniziale o l’attivazione dei comandi nel Centro di Controllo. Questi cambiamenti saranno però riservati ai modelli più potenti, per non penalizzare le prestazioni. Arrivano poi maggiori opzioni di personalizzazione, un orologio dinamico rinnovato nella schermata di blocco, cartelle ridimensionabili nei formati 1×1, 1×2, 2×1, 2×2 o 4×2, notifiche organizzate su schede multilivello e diverse app di sistema ridisegnate con layout più moderni e adatti a qualsiasi diagonale.

Per verificare la disponibilità dell’aggiornamento su smartphone e tablet Xiaomi, REDMI e POCO basta aprire le Impostazioni, entrare in Info di sistema e selezionare Scarica aggiornamento.

Fonte: TecnoAndroid