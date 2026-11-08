Android Auto, UnknownAuto sblocca le app installate da APK

Su Android Auto le app installate fuori dal Play Store non hanno vita facile, perché Google applica limitazioni precise anche a quelle progettate apposta per il sistema di infotainment. Basta caricare un’applicazione manualmente tramite file APK e la piattaforma potrebbe semplicemente non riconoscerla. A provare a scardinare questo blocco ci pensa UnknownAuto, un nuovo strumento gratuito e open source che permette di usare in auto anche le app provenienti da fonti esterne.

La storia di questo progetto parte da un problema molto concreto. Un utente Reddit stava sviluppando un’app per Android Auto e, dopo averla installata a mano, non riusciva a farla funzionare. Invece di arrendersi si è messo a cercare una soluzione e alla fine Mannumaster, questo il suo nome, ha costruito un tool tutto suo che adesso ha deciso di condividere con chiunque voglia provarlo.

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Come funziona UnknownAuto e perché aggira il blocco

Per capire il trucco bisogna sapere che ogni volta che si installa un’app su Android il sistema tiene traccia anche della sua provenienza. Android Auto sfrutta proprio questa informazione per decidere se lasciare girare un’applicazione oppure no. Il risultato è che il software di Google può ignorare tutto ciò che arriva da un’installazione manuale, persino quando si tratta di app perfettamente compatibili.

UnknownAuto entra in gioco esattamente in quel momento, durante l’installazione, e fa registrare l’APK come se fosse stato scaricato davvero dal Google Play Store. Per riuscirci si appoggia a Shizuku, uno strumento che consente di accedere ad alcune funzioni di sistema con i privilegi normalmente disponibili tramite ADB. Il bello è che tutta l’operazione si può gestire direttamente dallo smartphone senza bisogno di un computer. Il programma funziona anche offline e non chiede né account né pagamenti.

Lo sviluppatore lo presenta come un’alternativa ad AA Enabler, un altro strumento che sfrutta una tecnica simile ma che non ha il codice sorgente pubblico. Secondo l’autore, AA Enabler permette una sola installazione gratuita ogni 30 giorni. Con UnknownAuto invece non esiste alcun tetto al numero di app che si possono installare.

Dove scaricarlo e quali limiti tenere a mente

Il tool è disponibile su GitHub, dove si può scaricare il file APK e allo stesso tempo dare un’occhiata al codice sorgente. La procedura è piuttosto lineare: serve installare e avviare Shizuku, scegliere l’APK dell’applicazione che interessa e poi procedere con l’installazione vera e propria.

Va detto però che UnknownAuto non fa miracoli. Non trasforma qualsiasi app Android in un’applicazione compatibile con Android Auto, perché il suo compito si limita a superare il controllo sulla provenienza. L’app deve comunque essere stata sviluppata per essere supportata dalla piattaforma di Google. Anche la compatibilità non è garantita in ogni situazione e può cambiare in base alla versione di Android e alle restrizioni che Google decide di introdurre nel tempo.

C’è poi un dettaglio curioso legato alla nascita del progetto. UnknownAuto è stato realizzato anche con il supporto di Claude, il modello di intelligenza artificiale sviluppato da Anthropic.

Fonte: TecnoAndroid