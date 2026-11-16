Disney+ sconta tutti i piani: primi due mesi da 4,99€

Chi stava aspettando il momento giusto per abbonarsi a Disney+ ha adesso un motivo concreto per farlo, visto che la piattaforma ha abbassato il prezzo dei primi due mesi su tutti i suoi piani mensili senza vincolo. La tariffa d’ingresso scende infatti a 4,99€ al mese rispetto ai 6,99€ abituali, e la promozione resta attiva fino al 24 novembre 2026.

L’offerta Disney+ è pensata per i nuovi clienti maggiorenni ma anche per gli ex abbonati che in questo momento non hanno una sottoscrizione attiva. Chi aveva chiuso il proprio profilo tempo fa può quindi rientrare nel catalogo spendendo meno, almeno per le prime due mensilità consecutive, che restano a prezzo bloccato.

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Disney: tre piani, un solo catalogo e cosa cambia davvero

Lo sconto riguarda l’intera gamma di abbonamenti mensili del servizio, e su questo punto non ci sono eccezioni. Qualunque sia il profilo scelto, l’accesso al catalogo on demand di Disney+ è illimitato e comprende film e serie firmati Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e il marchio Star, ultime uscite incluse.

Le differenze tra le varie formule stanno altrove. A cambiare sono soltanto la risoluzione massima dello streaming, il numero di visioni in contemporanea, la presenza della pubblicità e la possibilità di scaricare i contenuti per guardarli offline.

Il piano Standard con pubblicità è la soglia più economica e costa 4,99€ al mese per due mesi, poi torna a 6,99€. Garantisce streaming fino al Full HD 1080p, audio 5.1 e visione su 2 dispositivi nello stesso momento, con interruzioni pubblicitarie e senza la funzione di download.

Salendo di un gradino si trova il piano Standard, proposto a 7,99€ al mese per i primi due mesi e poi a 10,99€. Qui gli spot spariscono del tutto e arriva il download dei titoli su smartphone e tablet, mentre restano invariati la qualità Full HD e i 2 schermi in simultanea.

In cima alla gamma c’è il piano Premium, che passa a 10,99€ al mese per due mesi e successivamente a 15,99€. È la scelta pensata per televisori di grandi dimensioni e impianti home cinema, con risoluzione fino al 4K UHD con HDR, audio Dolby Atmos e visione contemporanea estesa a 4 dispositivi all’interno dello stesso nucleo domestico.

Facendo due conti, il risparmio è di 4€ sul piano base e arriva fino a 10€ sul Premium nell’arco del bimestre promozionale. Al termine dei due mesi non è previsto alcun obbligo di permanenza minima.

Come attivare la promozione e cosa succede dopo i due mesi

Per ottenere lo sconto bisogna completare la registrazione dal sito ufficiale di Disney+ entro le 23:59 del 24 novembre 2026. Una volta creato l’account si può iniziare a guardare subito da qualsiasi dispositivo compatibile, quindi Smart TV, console da gioco, browser su computer e app per iOS e Android.

Passati i primi due mesi a prezzo ridotto, l’abbonamento prosegue con il rinnovo automatico e la fatturazione mensile al prezzo di listino del piano scelto, cioè 6,99€, 10,99€ oppure 15,99€ a seconda della formula sottoscritta.

Chi non ha intenzione di continuare alle tariffe ordinarie può disattivare il rinnovo automatico in qualsiasi momento dall’area personale del proprio profilo, senza dover sostenere costi aggiuntivi.

Fonte: TecnoAndroid