Harry Potter, la nuova clip della serie divide i fan: luci e gag

La nuova clip della serie di Harry Potter ha diviso i fan in modo piuttosto netto. Da una parte c’è chi applaude l’energia delle scene mostrate, dall’altra chi critica senza mezzi termini le luci e alcune gag. Il commento che circola più di tutti è anche il più pungente: “Sembra il Saturday Night Live“. Un paragone che basta a capire quanto sia acceso il confronto attorno a uno dei progetti televisivi più attesi degli ultimi tempi.

Il nuovo show dedicato al mondo magico creato attorno al giovane mago debutterà il giorno di Natale, con il primo episodio di Harry Potter e la pietra filosofale. Il titolo è lo stesso del primo romanzo e corrisponde alla prima stagione. È proprio questo legame così diretto con il punto di partenza della saga a rendere ogni anticipazione un piccolo caso. Chi ha letto i libri e visto i film ha già in testa un’immagine precisa di quelle atmosfere, e qualsiasi scelta che se ne discosti viene notata subito.

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Energia promossa, luci e gag bocciate

Le reazioni alla clip raccontano due modi diversi di guardare la stessa cosa. Una parte del pubblico ha apprezzato il ritmo vivace delle sequenze e quella sensazione di movimento continuo che dà alla scena un’aria fresca. Per questi spettatori l’energia è un segnale incoraggiante, la prova che la produzione vuole dare una propria identità al racconto invece di limitarsi a ricalcare quello che si è già visto.

Altri invece la pensano in maniera opposta. Le critiche si concentrano soprattutto sull’illuminazione, giudicata poco convincente, e sulle gag che secondo alcuni stonano con il tono che ci si aspetterebbe da una storia del genere. Il riferimento al Saturday Night Live va letto proprio così. Il celebre programma comico americano è costruito su sketch brevi e battute veloci, e accostarlo a una scena di Harry Potter significa dire che quell’estratto somiglia più a uno sketch da varietà che all’inizio di un racconto fantasy. Un giudizio severo, certo, ma che rende bene l’idea di cosa abbia lasciato perplessi una parte degli spettatori.

Un dibattito destinato ad andare avanti

Il confronto tra sostenitori e scettici non accenna a fermarsi. Del resto si tratta di una clip, cioè di un frammento molto breve, e giudicare un’intera stagione da pochi istanti è sempre un esercizio delicato. Eppure è proprio quel frammento ad aver messo in fila opinioni così diverse, segno di quanto il pubblico sia legato a questa storia e di quanto pesino le aspettative su ogni dettaglio, dalla fotografia al tono delle battute.

Ogni nuova immagine della serie TV di Harry Potter finisce quindi sotto la lente di ingrandimento dei fan, che analizzano tutto e si dividono con la stessa intensità. Gli entusiasti vedono nella vivacità della clip una promessa, i più critici temono che certe scelte stilistiche possano allontanare lo show dall’atmosfera che ha reso celebre la saga. Le due posizioni convivono sui social e nei commenti, senza che nessuna delle due riesca davvero a prevalere sull’altra.

La verifica vera arriverà con la messa in onda. Il primo episodio di Harry Potter e la pietra filosofale, che apre la prima stagione della serie, è atteso per il giorno di Natale.

Fonte: TecnoAndroid