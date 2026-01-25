Android Auto 16.0: cambia il player multimediale con un layout rinnovato

Con il rilascio della versione stabile 16.0 di Android Auto, Google porta su strada uno dei cambiamenti grafici più evidenti degli ultimi mesi. L’aggiornamento introduce un nuovo layout per il player multimediale, già anticipato durante il Google I/O 2025 e ora in distribuzione sul canale stabile dopo una fase di test riservata agli utenti beta.

Un redesign visivo senza nuove funzioni

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Il rinnovamento riguarda in modo diretto l’organizzazione dei comandi di riproduzione. Non vengono aggiunte nuove funzioni operative, ma cambia il modo in cui i controlli sono disposti a schermo. È un intervento pensato per migliorare leggibilità e ordine, due aspetti centrali quando si utilizza l’infotainment durante la guida.

La modifica più evidente è la nuova posizione del comando play/pausa, che ora viene spostato nell’angolo in basso a sinistra. I pulsanti per passare alla traccia precedente o successiva si sviluppano lateralmente, seguiti dagli altri comandi. Una scelta che rompe alcune abitudini consolidate, ma che punta a rendere l’interfaccia più pulita e coerente.

Un’esperienza più ordinata durante la guida

L’obiettivo del nuovo schema è facilitare l’accesso ai controlli principali, riducendo la confusione visiva. Con meno elementi concentrati al centro, l’interazione risulta più immediata, soprattutto nei momenti in cui serve agire rapidamente senza distogliere troppo l’attenzione dalla strada.

Il nuovo layout non è limitato a una singola app. È già visibile in diverse applicazioni compatibili con Android Auto, segno che Google sta lavorando per garantire uniformità nell’esperienza complessiva.

Spotify, Pocket Casts e Material You

Tra le app che mostrano già il nuovo player ci sono Spotify e Pocket Casts. In particolare, su Spotify il redesign viene affiancato a un uso più marcato di Material You, con colori e accenti che si adattano alla copertina dell’album in riproduzione.

La stessa impostazione aggiornata compare anche nella visualizzazione compatta della dashboard, mantenendo coerenza tra le diverse modalità di utilizzo dell’interfaccia. Un dettaglio che contribuisce a rendere Android Auto più uniforme e riconoscibile.