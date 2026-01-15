Android 17, interfaccia più leggibile e controlli separati in arrivo

Con Android 17 Google sembra pronta a rimettere mano a due elementi chiave dell’esperienza quotidiana: il modo in cui vengono mostrati notifiche e impostazioni rapide e la gestione dei controlli di rete. Le novità emerse indicano una direzione chiara, orientata a rendere l’interfaccia più comprensibile e coerente, soprattutto dopo mesi di feedback da parte degli utenti.

Da tempo l’azienda lavora a un’interfaccia a pannelli distinti, conosciuta come “dual-shade”, e ora questo approccio appare più maturo. Secondo quanto trapela, la separazione tra notifiche e quick settings non sarà imposta a tutti, ma proposta come opzione configurabile.

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Pannelli separati tra notifiche e impostazioni rapide

Il nuovo layout prevede una distinzione netta tra l’area dedicata alle notifiche e quella riservata ai comandi rapidi. Questa scelta mira a ridurre la confusione visiva e a rendere più immediato l’accesso alle funzioni principali. Nelle impostazioni di sistema comparirà una voce dedicata, che permetterà di scegliere tra pannelli separati o pannelli combinati.

Il comportamento cambierà sugli smartphone pieghevoli. In questo caso, sullo schermo interno Google sembra intenzionata ad adottare solo la vista separata, con uno swipe dall’alto a sinistra per le notifiche e dall’alto a destra per le impostazioni rapide. Sul display esterno resterà invece disponibile il layout classico, con una nota esplicativa che chiarisce la differenza di comportamento.

Un’impostazione già familiare su altri Android

La soluzione dei pannelli separati non è una novità assoluta nel panorama Android. Alcuni produttori, come Xiaomi, adottano da tempo questa impostazione nelle proprie interfacce personalizzate. L’integrazione diretta in Android 17 rappresenta quindi un tentativo di uniformare un’esperienza già apprezzata, rendendola accessibile anche nella versione base del sistema.

Ritorno ai toggle distinti per Wi-Fi e rete dati

Un altro cambiamento riguarda i controlli di connettività. Dopo le critiche ricevute per l’unificazione dei pulsanti, Google sembra orientata a ripristinare i toggle separati per Wi-Fi e rete dati. Una scelta che punta a semplificare azioni rapide e frequenti, evitando passaggi aggiuntivi nei menu. Già la prima beta di Android 17 potrebbe fornire indicazioni concrete su questa direzione.