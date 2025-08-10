Screen off widget

Screen off widget, l’app che consente di bloccare lo schermo dello smartphone senza usare il tasto di accensione, introduce un importante aggiornamento che porta l’interfaccia al Material 3 Expressive e amplia le possibilità di personalizzazione. La nuova versione 4.0 arriva a più di un anno di distanza dalla precedente release, con novità che interessano sia il design sia le funzionalità. L’app si conferma utile soprattutto per chi possiede un dispositivo sprovvisto della funzione di doppio tap per lo spegnimento del display, come i Google Pixel.

Novità principali della versione 4.0.0

Con l’aggiornamento, l’interfaccia di Screen off widget adotta i più recenti elementi grafici di Material 3 Expressive, che rinnovano slider, pulsanti e interruttori. Il restyling visivo è accompagnato da un aumento delle opzioni disponibili, che vanno oltre la semplice funzione di spegnimento dello schermo.

Gli utenti possono ora configurare il widget per eseguire una delle seguenti cinque azioni: spegnere lo schermo, aprire il pannello delle notifiche, aprire il pannello dei comandi rapidi, visualizzare il menù delle app recenti oppure aprire il menù di spegnimento. È inoltre possibile scegliere il tipo di gesto per l’attivazione, selezionando tra doppio tap o tap singolo, e regolare l’intervallo di rilevamento. La vibrazione associata al gesto resta presente, ma ora è completamente personalizzabile.

Il funzionamento generale dell’app non cambia rispetto alle versioni precedenti. Una volta installata, richiede l’abilitazione di specifici permessi di accessibilità per poter operare sui dispositivi con Android 9 Pie e versioni successive. Sui modelli più datati, con Android 8 Oreo o precedenti, sono invece necessari i permessi di root.

Il widget può essere aggiunto alla schermata iniziale come riquadro trasparente o inserito nei comandi rapidi. Le dimensioni partono dal formato minimo di 1×1, permettendo di inserire più widget nella stessa schermata, ciascuno configurato in modo diverso.

La versione 4.0 introduce un livello “premium” acquistabile al costo di 0,99 euro, che sblocca la personalizzazione visiva del widget. Gli utenti possono modificare lo sfondo, scegliendo colore e livello di trasparenza, oppure aggiungere un’icona centrale selezionabile da un set di 10 opzioni. Le icone possono essere ridimensionate e il loro colore e trasparenza regolati per adattarsi allo stile della schermata. Queste opzioni permettono di distinguere facilmente i diversi widget presenti sullo stesso display, specialmente se configurati per eseguire azioni differenti.