Amazon Prime Video: il recap degli episodi ora lo farà l’AI

Il mondo della serie TV ormai è diventato un vero e proprio universo sconfinato caratterizzato dalla presenza di tantissimi contenuti da poter visionare comodamente quando ci pare, alle volte però questi contenuti si trasformano in un insieme di tantissime stagioni e alle volte può risultare difficile tenere il passo tra una stagione e l’altra e ricordare nel dettaglio che cosa è successo in precedenza per capire al meglio cosa succederà, di conseguenza molte volte può essere utile visionare le sintesi delle stagioni e degli episodi precedenti in modo da rinfrescare la mente con tutto ciò che è avvenuto in precedenza.

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Su Amazon Prime interviene l’IA

D’ora in avanti per tutti gli utenti Amazon Prime non si renderà necessario andare a pescare i vecchi episodi oppure cercare una sintesi sul web dal momento che il recap di quanto è avvenuto negli episodi precedenti, verrà sviluppato e prodotto rapidamente dall’intelligenza artificiale che si occuperà di produrre una breve ma significativa sequenza di scene utili a rinfrescare la memoria agli utenti.

Nello specifico Amazon dichiara che l’intelligenza artificiale è in grado di riconoscere i momenti salienti delle stagioni precedenti per poi unirli in brevi sequenze accompagnate da una narrazione vocale o addirittura parti di discorsi prese direttamente dagli episodi in modo da creare un riassunto audiovisivo coerente e in grado di riassumere l’intero senso della saga che avete già visto.

Questa funzionalità, però, al momento è in fase di testa soltanto negli Stati Uniti ed è disponibile solamente per i dispositivi per lo streaming domestico come le fire stick, ovviamente Amazon raccoglierei i feedback e se questi ultimi dovessero essere positivi è molto probabile che estenderà la funzionalità a tutti i dispositivi in grado di fruire di Prime Video e ovviamente agli altri mercati, la funzionalità è accessibile tramite la pressione su un pulsante apposito per effettuare il riassunto di quanto avvenuto negli episodi precedenti.